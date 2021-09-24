ЄС засудив Росію за кібератаки напередодні виборів у Німеччині

За два дні до парламентських виборів у Німеччині Європейський Союз виступив із засудженням кібератак, що проводяться проти ФРН хакерської угрупованням Ghostwriter, яка, імовірно, пов'язана з РФ.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Деякі держави-члени ЄС спостерігали зловмисну діяльність в кіберпросторі, колективно іменовану Ghostwriter, і зв'язали її з російською державою. Подібна діяльність є неприйнятною, оскільки вона загрожує нашій цілісності і безпеки, демократичних цінностей і принципів, а також основам функціонування наших демократій", - заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Вінзазначив, що ЄС і держави-члени "рішуче засуджують цю зловмисну діяльність, яку всі причетні повинні негайно припинити".

"Ми закликаємо Російську Федерацію дотримуватися норм відповідальної поведінки держав в кіберпросторі", - сказав він, додавши, що Євросоюз "розгляне можливість подальших кроків".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що генеральний прокурор ФРН Петер Франк веде розслідування масштабної хакерської кампанії Росії напередодні виборів в німецький бундестаг. Як повідомив представник Федеральної прокуратури виданню Der Spiegel 9 вересня, хакери з угрупування Ghostwriter вже багато місяців намагаються за допомогою так званого фішингу отримати доступ до електронних поштових скриньок депутатів бундестагу і ландтагів (земельних парламентів).

6 вересня влада Німеччини закликали російський уряд "негайно припинити цю недозволену кіберактівность". У Берліні не сумніваються, що за діями угруповання Ghostwriter стоять офіційна російська влада.

У червні міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас виступив із заявою. У ній він закликав німецьку владу вжити заходів для зменшення вразливості перед кібератаками, особливо перед парламентськими виборами.