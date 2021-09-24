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В ЄС можуть запровадити єдиний стандарт кабелів для смартфонів

Для зарядки використовуватимуть кабелі стандарту USB-C.

В ЄС можуть запровадити єдиний стандарт кабелів для смартфонів
Фото: delfi.lt

Європейський Союз оголосив про намір зобов'язати виробників смартфонів використовувати універсальний зарядний кабель для мобільних пристроїв.

Про це повідомляє Associated Press.

Європейська комісія, виконавчий орган блоку, внесла законопроєкт, який зобов'яже використовувати кабелі USB-C для зарядки - технологію, яку багато виробників пристроїв вже впровадили.

Проти виступає компанія Apple. Виробник стурбований тим, що нові правила обмежать інновації, що врешті завдасть шкоди споживачам.

iPhone комплектуються власним портом для зарядки Lightning, хоча новітні моделі поставляються з кабелем, який можна підключити до роз'єму USB-C.

В Євросоюзі щорічно викидають близько 11 тис. тонн електронних відходів. Ініціатива ЄС покликана скоротити це число.

В Єврокомісії зазначають, що в середньому житель ЄС має три зарядних пристрої і регулярно використовує два. При цьому 38% людей повідомляють, що не могли зарядити свої телефони хоча б один раз, тому що не знайшли сумісний зарядний пристрій.

Минулого року в ЄС було продано близько 420 мільйонів мобільних телефонів або портативних електронних пристроїв.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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