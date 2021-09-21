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Український стартап GitLab подав заявку на IPO на американській біржі

Компанія збиралася вийти на біржу восени 2020 року, але через пандемію змінила свої плани.

Український стартап GitLab подав заявку на IPO на американській біржі
Засновники GitLab Дмитро Запорожець і Сід Сібранді
Фото: mc.today

Заснований українцями хмарний сервіс зберігання коду та спільної роботи розробників GitLab подав заявку на проведення IPO.

Розміщення відбудеться на американській біржі NASDAQ, де торгуються акції багатьох технологічних компаній. GitLab вийде на біржу під тікером GTLB, повідомляє CNBC.

Компанія збиралася вийти на біржу восени 2020 року, але через пандемію змінила свої плани.

За останній квартал цього року виручка компанії зросла на 69% в порівнянні з минулим роком і досягла 58 млн доларів. Однак разом з нею помітно збільшилися збитки компанії - $40 млн проти $9,4 млн рік тому.

За підсумками другого раунду фінансування в січні оцінка вартості GitLab склала 6 млрд доларів.

GitLab у 2011-му заснували харків’яни Валерій Сизов і Дмитро Запорожець, в 2013 році до них приєднався Сід Сібранді. Серед клієнтів - Goldman Sachs, Nvidia, Ticketmaster, авіакомпанія Delta та інші.

Ще у 2018 році GitLab була оцінена у мільярд доларів.

Нині найбільшим акціонером компанії є Сід Сібранді, який володіє 18,9%, та Khosla Ventures із 14% акцій. Співзасновник компанії Дмитро Запорожець володіє до 5% компанії. У "Золотій сотні" українців від Forbes торік Запорожець посідав 13 місце.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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