Китайський TikTok встановив обмеження для підлітків

Китайська версія TikTok – додаток для коротких відео Douyin – обмежить доступ для користувачів молодших ніж 14 років, прагнучи захистити молодь від неприйнятного контенту.

Про це пише reuters.com.

Підлітки зможуть отримувати доступ до додатка протягом лише 40 хвилин в день, і тільки з 6 ранку до 10 вечора.

Власники додатку заявили, що це обмеження стало найсуворішим в історії платформи.

Цьогоріч китайські регулятори посилили контроль над Інтернетом, "переслідуючи його за порушення основних соціалістичних цінностей". "Влада, зокрема, закликала до кращого захисту неповнолітніх від онлайн-загроз, включно зі “сліпим” і “хаотичним” поклонінням інтернет-знаменитостям”, – йдеться у повідомленні.

Популярний додаток для обміну соціальними повідомленнями WeChat, що належить Tencen, також має “молодіжний режим”, який обмежує доступ молодих користувачів до деяких ігор і функцій, зокрема платежів або можливості знайти друзів поблизу.

Нагадаємо, TikTok обігнав Facebook і став найбільш завантажуваним додатком у світі.

Зростанню популярності cервісу серед іншого сприяло припинення переслідування соціальної мережі владою США. Американський уряд за часів президентства Дональда Трампа заборонив TikTok і WeChat. Проте з приходом до влади Джо Байдена заборону скасували, що спричинило приплив американських користувачів додатку.