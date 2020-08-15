Трамп видав ще один указ проти TikTok

Компанії, яка володіє соцмережею, дали 90 днів, щоб позбутись даних про користувачів зі США.

Президент США Дональд Трамп видав указ, що визнає недійсним придбання китайською компанією ByteDance, котрій належить соцмережа TikTok, сервісу Musical.ly. Документ оприлюднили у п'ятницю, 14 серпня.

Згідно указу, китайській фірмі надається 90 днів, щоб відмовитися від усіх активів, які підтримують функціонування сервісу в Сполучених Штатах, а також позбутися від будь-яких даних користувачів, отриманих за допомогою TikTok або Musical.ly.

Міністр фінансів Стівен Мнучін заявив, що такий крок президенту рекомендував Комітет з іноземних інвестицій США (CFIUS), котрий вивчає, чи не загрожує TikTok національній безпеці, передає DW.

"Комітет детально розглянув ситуацію і одноголосно рекомендував президенту цей крок, щоб захистити американських користувачів від експлуатації їх особистих даних", - повідомив Мнучін.

Нагадаємо, Трамп 6 серпня підписав укази, які забороняють будь-які транзакції з компаніями ByteDance і Tencent (власник месенджера WeChat) в США. Акти вступлять в силу через 45 днів після публікації.

Міністерство внутрішньої безпеки Сполучених Штатів, Міноборони, а також адміністрація транспортної безпеки США вже заборонили своїм співробітникам використовувати TikTok на службових телефонах.

Офіційний Вашингтон хоче з'ясувати, чи передає сервіс зібрані дані владі КНР. Представники TikTok неодноразово відкидали подібні припущення.

Раніше президент США погрожував заборонити використання TikTok в країні, якщо сервіс не продадуть американській компанії до 15 вересня. Про придбання соцмережі веде переговори концерн Microsoft.