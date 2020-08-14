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Міністри закордонних справ ЄС погодили санкції щодо Білорусі, - "Радіо Свобода"

Робочі групи працюють над складанням санкційних списків. 

Міністри закордонних справ ЄС погодили санкції щодо Білорусі, - "Радіо Свобода"
Фото: EPA/UPG

Міністри закордонних справ Євросоюзу погодили застосування санкцій щодо Білорусі на тлі останніх подій у республіці.

Про це у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

За його інформацією, наразі робочі групи складають санкційні списки.

Уранці Джозвяк писав, що сьогодні, імовірно, уряд ЄС поставить завдання скласти список осіб, щодо яких будуть застосовані санкції. 

13 серпня агентство Reuters з посиланням на заяви дипломатів і посадовців повідомило, що ЄС може запровадити нові санкції щодо Білорусі в кінці серпня.

Зокрема, до додаткових санкцій проти влади Білорусі закликає голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Раніше президент Литви заявив, що настав час з усією серйозністю говорити про санкції щодо Білорусі у відповідь на репресії влади проти опозиції. У МЗС Білорусі відповіли, що вважають "абсолютно неприйнятними" заяви про санкції і критику дій білоруської влади.

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