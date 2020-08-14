Міністри закордонних справ ЄС погодили санкції щодо Білорусі, - "Радіо Свобода"

Міністри закордонних справ Євросоюзу погодили застосування санкцій щодо Білорусі на тлі останніх подій у республіці.

Про це у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

За його інформацією, наразі робочі групи складають санкційні списки.

EU foreign agree to give green lights for sanctions against #Belarus. working groups will draw up lists — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) August 14, 2020

Уранці Джозвяк писав, що сьогодні, імовірно, уряд ЄС поставить завдання скласти список осіб, щодо яких будуть застосовані санкції.

EU for mins will today likely task diplomats to draw up a sanctions list for #Belarus. remains to be seen how high-ranking those on the list will be. as mentioned before, back in mid-December 2010 when #Lukashenko rigged the vote & cracked down on demos, sanctions came on 1 feb — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) August 14, 2020

13 серпня агентство Reuters з посиланням на заяви дипломатів і посадовців повідомило, що ЄС може запровадити нові санкції щодо Білорусі в кінці серпня.

Зокрема, до додаткових санкцій проти влади Білорусі закликає голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Раніше президент Литви заявив, що настав час з усією серйозністю говорити про санкції щодо Білорусі у відповідь на репресії влади проти опозиції. У МЗС Білорусі відповіли, що вважають "абсолютно неприйнятними" заяви про санкції і критику дій білоруської влади.