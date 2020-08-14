Опозиційна кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська записала відеозвернення, у якому закликала владу піти на діалог і припинити насильство.

Звернення опубліковано в соцмережах.

Вона подякувала виборцям, які віддали за неї свої голоси, і зазначила, що там, де голоси рахували чесно, її підтримали більш ніж 60% людей.

"Нам треба зупинити насильство на вулицях білоруських міст... Я прошу всіх мерів 15 і 16 серпня виступити організаторами мирних масових акцій у кожному місті", - сказала Тихановська.

Нагадаємо, 11 серпня стало відомо, що опозиційна кандидатка Тихановська поїхала до Литви. Пізніше було оприлюднено її два відеозвернення. У першому вона, зокрема, заявляє, що прийняла рішення виїхати з республіки "абсолютно самостійно". У другому закликала своїх прихильників не протистояти міліції та більше не виходити на площі, щоб не наражати своє життя на небезпеку. При цьому вона читала своє звернення з аркуша. Коли саме були записані ці відео - до від'їзду Тихановської чи після - невідомо.

Президент Литви Ґітанас Науседа вважає, що Тихановська записала відеозвернення під тиском, і пообіцяв обговорити питання про надання їй політичного притулку з головою Європейської ради Шарлем Мішелем.