"Я прошу вас не протистояти міліції, не виходити на площі, щоб не наражати свої життя на небезпеку. Бережіть себе і своїх близьких".

Опозиційна кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська закликала громадян Білорусі не виходити на вулиці.

Вона записала відповідне відеозвернення, при цьому текст вона на ньому зачитує з аркуша.

"Я, Світлана Тихановська, дякую вам за участь у виборах глави держави. Народ Білорусі зробив свій вибір. Із вдячністю і теплотою я звертаюся до всіх громадян, які підтримували мене весь цей час. Білоруси! Я закликаю вас до розсудливості і поваги закону. Я не хочу крові і насильства. Я прошу вас не протистояти міліції, не виходити на площі, щоб не наражати свої життя на небезпеку. Бережіть себе і своїх близьких", - сказала Тихановська.

За кілька годин до цього стало відомо, що Тихановська перебуває в Литві. Вона опублікувала відео, у якому зазначила, що прийняла складне рішення й опинилася перед дуже важким вибором, який "багато хто зрозуміє, багато хто засудить, а багато хто зненавидить".

"Ви знаєте, я думала, що вся ця кампанія мене дуже сильно загартувала і надала мені стільки сил, що я витримаю все. Але, напевно, я так і залишилася тією слабкою жінкою, яка була спочатку. Я прийняла дуже складне для себе рішення. Це рішення я прийняла для себе абсолютно самостійно - ні друзі, ні рідні, ні штаб, ні Сергій (заарештований чоловік, екскандидат у президенти, - ред.) жодним чином на нього просто не могли вплинути", - зазначила вона.

"Знаєте, не дай Боже, опинитися перед таким вибором, перед яким опинилася я. Тому люди, бережіть себе, будь ласка. Жодне життя не варте того, що зараз відбувається. Діти - це найважливіше, що є в нашому житті", - пояснила Тихановська.

Нагадаємо, у неділю в Білорусі пройшли президентські вибори. За попередніми даними ЦВК, чинний президент країни Олександр Лукашенко набрав понад 80% голосів, Тихановська - близько 10%.

Після закриття виборчих дільниць по всій країні почалися масові акції протесту. У Мінську та інших містах країни на вулицю вийшли десятки тисяч людей, відбулися сутички з силовиками, які використовували проти протестувальників світлошумові гранати, водомети і гумові кулі. Увечері 10 серпня МВС повідомило про першого загиблого. Відомство вважає, що чоловік нібито невдало намагався кинути в ОМОН вибуховий пристрій.

Напередодні штаб Тихановської відмовився визнати результати виборів, а сама вона закликала громадян, які вважають, що їхній голос украли, не мовчати. Тихановська наголосила, що, за даними з дільниць, де не було фальсифікацій, вона набрала близько 70-80% голосів. При цьому вона зазначила, що сама не буде виходити на вулицю, бо це, на її думку, призведе до ескалації.

10 серпня у КДБ Білорусі заявили про запобігання замаху на Тихановську.