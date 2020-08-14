Президент Литви заявив, що Лукашенко більше не є законним лідером Білорусі

Науседа попередив Європу, що якщо вона проігнорує кризу в Білорусі, то країна ризикує стати державою-сателітом Росії.

Президент Литви Ґітанас Науседа сумнівається в легітимності Олександра Лукашенка як лідера Білорусі.

Про це він заявив в інтерв'ю Sky News.

Науседа наголосив, що президент Білорусі Лукашенко більше не є законним лідером і що в нього залишається мало часу на те, щоб погодитися на діалог зі своїми опонентами.

Президент Литви також зазначив, що нормальних відносин із сусідкою-Білоруссю бути "не може до тих пір, поки не будуть проведені вільні вибори".

Він попередив Європу, що якщо вона проігнорує кризу в Білорусі, то країна ризикує стати державою-сателітом Росії.

Нагадаємо, раніше президент Литви заявив, що настав час з усією серйозністю говорити про санкції щодо Білорусі у відповідь на репресії влади проти опозиції.

Науседа також наголосив, що Литва "завжди готова надати притулок силам, готовим будувати свободу і демократію". Так, опонентка Лукашенка на президентських виборах Світлана Тихановська виїхала до Литви через погрози.

10 серпня у КДБ Білорусі заявили про запобігання замаху на Тихановську. А 11 серпня було оприлюднено два її відеозвернення. У першому вона, зокрема, заявляє, що прийняла рішення виїхати з республіки "абсолютно самостійно". У другому закликала своїх прихильників не протистояти міліції та більше не виходити на площі, щоб не наражати своє життя на небезпеку. Тихановська читала своє звернення з аркуша. Коли саме були записані ці відео - до від'їзду Тихановської чи після - невідомо.