ЦВК Білорусі озвучила остаточні результати виборів президента

Центральна виборча комісія Білорусі оголосила остаточні результати виборів. Олександр Лукашенко, за офіційними даними, набрав 80,1% голосів, його головна конкурентка Світлана Тихановська - 10,1%.

Усього на виборах проголосували 8 818 956 людей, пише TUT. by. На дострокових виборах проголосували 2 806 640 осіб.

Загалом, згідно з інформацією ЦВК, Лукашенка підтримали своїм голосом 4 661 075 людей, Тихановську - 588 622, Андрія Дмитрієва — 70 671, Ганну Конопацьку — 97 489, Сергія Череченя - 66 613.

Проти всіх проголосували 267 360 осіб.

Суперники Лукашенка на виборах подавали скарги щодо невизнання їх результатів. Три з них були відхилені, а четверта, від Сергія Череченя, за словами ЦВК, не надійшла взагалі.

Тим часом Тихановська сьогодні опублікувала нове відеозвернення, в якому закликала мерів усіх білоруських міст стати організаторами мирних масових акцій з народом. Вона не визнає результатів виборів і наголошує, що на тих дільницях, "де рахували голоси чесно", у неї підтримка на рівні 60-90%.

Нагадаємо, що протести в Білорусі почалися зразу після оголошення екзитполів, згідно з якими Лукашенко перемагав ушосте із підтримкою понад 79% виборців.

Першого дня протестів силовики застосували силу до мітингарів і провели жорсткі затримання. Ситуація повторилася і наступного дня. Тихановська була змушена виїхати до Литви. Звідти вона записала звернення до народу, закликаючи не виходити на вулиці. Текст звернення вона зачитувала з листка.

Станом на зараз відомо про загибель двох мітингувальників. Постраждалих - сотні. Чимало людей заявляли про побиття вже після затримання.

За всі дні мітингів силовики затримали понад 6000 людей, серед них — українські волонтери.

Докладно про перебіг подій читайте в нашій текстовій трансляції "Хроніка протестів у Білорусі. День шостий".