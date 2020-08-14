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Зеленський: затримані напередодні в Білорусі українці найближчим часом повернуться додому

МЗС й українське посольство намагаються розшукати четвертого затриманого. 

Зеленський: затримані напередодні в Білорусі українці найближчим часом повернуться додому
Фото: president.gov.ua

Затримані напередодні в Білорусі троє українських громадян — Євген Васильєв, Костянтин Реуцький і Оксана Альошина — найближчим часом повернуться додому. Зараз вони у безпеці, цитує пресслужба Офісу президента Володимира Зеленського.

"Україна завжди повертає своїх громадян", — наголосив він.

Зеленський зазначив, що українців незаконно затримали 12 серпня в Мінську, попри відсутність порушення законів Республіки Білорусь з їхнього боку. Наші громадяни поїхали в Білорусь заради отримання достовірної інформації про події, що там відбуваються.

Президент додав, що інформацію про перебування ще одного українця в СІЗО Бреста перевіряють.

"Зараз Міністерство закордонних справ і наше посольство в Білорусі працюють над тим, щоб знайти людину", – зазначив він.

Нагадаємо, що під час мітингів 12 серпня затримали двох волонтерів "Восток SOS" - Реуцького і Васильєва. Щодо них порушили кримінальну справу за фактом масових заворушень у Мінську 10-12 серпня. За інформацією правозахисників, слідчі конфіскували комп’ютер Реуцького та український паспорт Васильєва.

Україна звернулася до влади Республіки Білорусь з вимогою якомога швидше звільнити незаконно затриманих волонтерів. Білоруська сторона тривалий час не надавала жодної інформації про місце перебування українців. Українському консулу довелося їздити по місцях тримання протестувальників, щоб відшукати наших громадян. 

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