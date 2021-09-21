iPhone 13: чим порадують флагмани нового покоління?

Презентація Apple пройшла - а значить, ваш дванадцятий айфон перетворився в гарбуза і саме час купити iPhone 13. Якими новими функціями він буде дивувати і чим відрізняється від попереднього покоління - в нашому матеріалі.

Що новенького?

Зміни торкнулися багато чого - виробник пропонує абсолютно іншу технологію виробництва екранів з частотою 120 Гц, оновлений процесор, який став ще потужнішим і продуктивнішим, смартфон отримав нові функції. Корпус виготовлений з переробленого алюмінію.

Діагональ дисплея у всіх версіях залишилася колишньою, при цьому габарити смартфонів стали значно менше - «чубок» в них «вкоротили» на 20%. Флагманські моделі представлені в чотирьох кольорах - графітовим, срібним, золотим і світло-синьому, абсолютно новим відтінку, який назвали Sierra Blue. Варто також відзначити, що вперше «яблучний» виробник зробив різними за кольором корпуси флагманських моделей і міні.

Телефон працює на основі чіпсета А15 Bionic. Він став ще більш продуктивним, за рахунок абсолютно нової системи-на-чіпі, яка веде управління всіх процесів з єдиного центру. Чіпсет отримав шість ядер, а графічний процесор GPU - п'ять ядер. Шестнадцатіядерная система машинного навчання Neural Engine може обробляти більше 15 трильйонів операцій кожну секунду.

Ще одна причина iPhone 13 Pro - його космічні можливості фото і відео. І це, напевно, найголовніші зміни. Смартфон оснащений абсолютно новою системою камер на задньому модулі: основна отримала більший сенсор, за рахунок чого телефон буде робити більш якісні фото при недостатньо висвітленні. Покращення отримали ультраширокий об'єктив і телеоб'єктив. Обидві флагманські моделі отримали інноваційну систему оптичної стабілізації Sensor-shift. З нових можливостей варто відзначити функцію макрозйомки з відстані всього 2 сантиметрів. Відео девайс здатний знімати в кінематографічному форматі ProRes, проте доступний він буде після виходу iOS15.

Тим, хто вирішив купити iPhone 13 Pro MAX, потрібно буде вибрати комплектацію. Кожна з моделей (міні, стандарт, флагмани) доступні з об'ємом пам'яті від 128 гігабайти до 1 терабайта.

Де купити iPhone 13 в Україні?

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