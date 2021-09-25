Залужний: закінчення навчань "Захід-2021" не зняло загрозу російського вторгнення

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що загроза повномасштабного вторгнення російських військ в Україну залишається, незважаючи на закінчення військових навчань "Захід-2021".

Про це він сказав у інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Ця загроза повномасштабної агресії – вона є, вона була, і, на жаль, мушу це зауважити, мабуть, вона й буде далі. Відповідно наше завдання як ЗСУ – не чекати «манни небесної», ми маємо до цього готуватися. І ми для цього все робимо. У тому числі зі свого боку проводимо комплекс навчань, у тому числі до цих навчань залучаємо і наших західних партнерів, у тому числі і членів НАТО, а також партнерів по НАТО. Робимо все можливе для того, щоб у противника, скажемо так, було менше бажань такий сценарій реалізовувати", - сказав Залужний.

За словами генерала, російсько-білоруські навчання "Захід-2021" закінчились більше тижня тому, але РФ не спішить повертати війська в пункти постійної дислокації.

"Незважаючи на те, що 16 вересня офіційно по телевізору показували, пройшло урочисто закриття, на сьогодні ми не фіксуємо масового повернення в пункти постійної дислокації тих батальйонно-тактичних груп, які вийшли на підсилення. А їх було аж 19 на сьогодні, які з’явилися додатково насамперед під час проведення цих навчань і на території Республіки Білорусь, і на території Російської Федерації. Незважаючи на те, що було урочисте закриття цих заходів, якби практичної частини «Захід-2021», ці завдання, принаймні в Південному військовому окрузі, ще продовжуються", - розказав Залужний.

Кожна з БТГ налічує приблизно по тисячі чоловік.

За словами Залужного, ці війська "не стоять з автоматами вздовж нашого кордону", але знаходяться у районах, наближених до кордону, включаючи окупований Донбас та Білорусь.

Нагадаємо, що весною під виглядом підготовки до навчань "Захід-2021" Росія почала нарощувати війська біля кордонів України. Існували побоювання ескалації бойових дій на Донбасі чи навіть повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Цього не сталося, але президент України Володимир Зеленський попереджав, що загроза ескалації не зникне щонайменше до кінця навчань "Захід-2021".

Військові маневри почалися 10 вересня. Вони тривали до 16 вересня включно на дев'яти російських і п'яти білоруських полігонах, а також в акваторії Балтійського моря.