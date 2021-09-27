В Україні перевірять написання імен в закордонних паспортах

"Не можна сказати, що сьогодні виникла потреба в зміні транслітерації, але час від часу такі правила потрібно переглядати".

В Україні проведуть перевірку транслітерації імен в закордонних паспортах.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла глава Нацкомісії з стандартам державної мови Орися Демська.

"Не можна сказати, що сьогодні виникла потреба в зміні транслітерації, але час від часу такі правила потрібно переглядати. Міжнародний стандарт і українська мова в міжнародному транслітераційного стандарті датовані 1995 роком. Це міжнародна стандартна таблиця транслітерації. Очевидно, що вона не буде переглядатися в найближчим часом. Чи будемо ми переглядати? Ні. Ми просто ще раз звіримо, чи відповідають наші транслітераційної практики міжнародним. Якщо відповідають - ми збережемо все як є. Якщо ж відбулися якісь зміни, ми просто уніфікуємо з міжнародними стандартами ", - сказала вона.

Експертка також пояснила, для чого потрібна ця перевірка. Демська наголосила, що транслітерація насамперед орієнтована на міжнародний вектор України.

"Як вийде на практиці - подивимося, які рішення прийме комісія, які будуть рекомендації Інституту української мови. Згідно із законом комісія повинна свої рішення обговорювати з Інститутом української мови, іншими науковими установами, які займаються українською мовою ", - зазначила вона.

Нагадаємо, 23 серпня набув чинності Закон про електронні паспорти, який закріплює на законодавчому рівні визначення е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон і прирівнює їх до фізичних аналогів.

Чинні правила транслітерації регулюються постановою Кабінету Міністрів №55 від 27 січня 2010 року, згідно з якою вона здійснюється шляхом відтворення кожної літери українського слова латиницею. Таблиця відповідності кириличних літер і їхніх латинських аналогів також затверджена цією таблицею.

У 2016 році Міністерство інфраструктури висловило невдоволення чинними правилами транслітерації і запропонувало їх змінити.