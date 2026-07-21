Нині, на запрошення харківського незалежного театру «Нафта», Жером Бель відвідує Львів: 21 липня він проведе семінар про власні мистецькі стратегії, а 28 липня на сцені Театру Заньковецької покаже роботу «Gala» з українськими виконавцями. Напередодні візиту ми поговорили з ним про відповідальність митців під час війни, межу між солідарністю й експлуатацією чужої трагедії і танець як політичну проблему.

Жером Бель – ключова постать сучасного європейського танцю, один із лідерів руху non-danse (не-танець), концептуального напряму, що радикально переосмислив природу хореографії. Наскрізна ідея Беля – демократизація танцю і розширення кола тих, кого допускають до сцени. Серед його знакових робіт – «Disabled Theatre» (2012) за участю артистів із ментальними особливостями та «Gala» (2015), де на сцену виходять і професійні танцівники, і аматори різного віку й фізичних можливостей, а склад виконавців змінюється в кожному місті.

Фото: надано автором Жером Бель

«Стандартизовані тіла в танці – це політична проблема»

Чи бували ви коли-небудь раніше в Україні, чи знаєте щось про український театр?

Ні, я ніколи не був. Я побував у багатьох країнах і завжди дивувався, чому мене не запрошують в Україну. Тоді подумав, що причина, мабуть, у сучасному танці — він в Україні був не надто, скажімо так, яскраво представлений. Зараз, готуючись до поїздки, я почав це досліджувати й зустрічався з українськими танцівниками сучасного танцю. Вони розповіли, що їм дуже складно — і не лише зараз, а вже давно.

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За останні років 30 роботи в цій сфері я жодного разу не потрапляв на фестиваль, куди були б запрошені українські хореографи – тут я маю на увазі саме сучасний танець, а не, наприклад, Київський балет, який бачив у Парижі.

Загалом мій зв'язок із різними культурами вибудовується через зустрічі з конкретними митцями. А сучасний танець — доволі нішева сфера: якщо ти не перетинаєшся з кимось на тих самих фестивалях, про цю культуру просто не дізнаєшся. Так сталося і з Україною — раніше я цього просто не усвідомлював.

Ви їдете до Львова, щоб показати виставу «Gala» та провести семінар про власні художні стратегії — і це під час війни в країні. Що спонукало вас прийняти це запрошення?

О, саме те, що йде війна. Мені здається жахливим те, що відбувається з Україною, і я так реагую на людей у жахливій ситуації — якщо можу щось зробити, звісно, приїду. Хоча одразу сказав: не знаю, чи зможу допомогти по-справжньому, радше йдеться про підтримку. Мистецтво може підтримувати життя людей — я на це сподіваюся.

Фото: надано автором Жером Бель

Мене дуже вразили люди, які запросили мене від «Нафти» — жінки, повні енергії, і водночас дуже чітко все формулюють. Це не було якоюсь «гуманітарною» акцією — це було про те, щоб робити мистецтво разом, а саме на цьому я і спеціалізуюся. Вони одразу почали пропонувати ідеї для семінару, у них були дивовижні задуми — навіть попросили студентів переглянути з десяток моїх відео. Я розпитав про них у Парижі, і мені підтвердили: дуже хороші й надзвичайно активні люди.

Поступово ми вибудували концепцію. Спочатку обговорювали різні вистави — одну зовсім невелику, але інтелектуальну, і мою найщирішу роботу «Gala», яка є великою акцією за участю 20 людей. Знайшли фінансування, дуже допомогла Франція (постановка вистави «Gala» у Львові відбудеться за підтримки Французького інституту та міста Парижа. – Ред.) — було відчуття справжнього бажання підтримати, бо те, через що зараз проходить Україна, неприйнятне.

Коли вирішили їхати до Львова, я сказав: роблю все, що потрібно, вирішуйте за мене, я адаптуюся. Тож усе зробили в дуже стислі терміни — зазвичай продакшн займає значно більше часу, але тут усе відбулося дуже швидко.

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У виставі "Gala" на сцені разом аматори, професіонали, люди з інвалідністю — і між ними немає ієрархії. Як ви знаходите межу, де бажання танцювати важливіше за вміння танцювати?

На мою думку, найважливіше — це якраз бажання. Треба хотіти танцювати. Це не про те, що в тебе є техніка, і ти нею користуєшся як інструментом. Я завжди думав, що мистецтво — це вираження бажання, а танець — специфічне мистецтво. Мене в танці цікавить те, коли танцівник чи танцівниця робить щось таке, чого вони не змогли б зробити жодним іншим інструментом.

Тобто це щось, що можна формалізувати, виразити тільки через танець. Це неможливо передати словами чи живописом чи чимось іще. Саме це я і шукаю. Це специфічність танцю, який виражає щось, що не може бути виражене жодним іншим медіумом. І з цієї точки зору йдеться зовсім не про техніку. Не про вміння.

Фото: надано автором Вистава 'Gala'

Танець може бути жахливим, але я не хочу оцінювати його за критеріями краси чи потворності. Мене цікавить, що ти хочеш сказати, коли танцюєш. Хочеш сказати, що ти потворний? Я це цілком приймаю — ми можемо виражати все, що завгодно. Виходячи саме з цієї відправної точки, я зрозумів, що танцювати може будь-хто. Але це не означає, що танцювати повинні всі.

Є люди, які хочуть рухатися під якусь конкретну музику — так, як вони роблять це наодинці, наприклад, на кухні, готуючи їжу. По радіо лунає музика, і вони відчувають бажання танцювати, і від цього їм стає краще, або вони відчувають хвилювання. Це специфічний процес — коли раптом виникає потреба рухатись, щоб поговорити із самим собоюі. І моя робота як хореографа — принести цю кухню чи цю спальню на сцену.

Я багато робив це підлітком у своїй кімнаті — вмикаєш музику і танцюєш, як заманеться. Тож це доволі проста операція — спробувати принести ці приватні танці. Це гарна концепція для глядача, бо більшість глядачів це знає з власного досвіду.

Я знайшов спосіб принести цього танцівника на сцену в "Gala". І, звісно, я концептуалізував це через ідею, що так може робити будь-хто. Тому я вирішив зібрати найрізноманітніший склад людей, яких тільки міг знайти в місті — бо зазвичай, коли ставлять цю виставу, беруть якесь західноєвропейське місто і кажуть: ось так ми танцюємо.

А тепер це люди конкретного міста зі своєю культурою, своїми референсами, які я іноді навіть не розумію. І це не проблема. Це також дуже цікаво, бо іноді я думаю: чому всі настільки сильні в цьому танці? Я не розумію чому, а мені кажуть: бо це означає те й те. Чудово. Але це не моя культура. І це, звісно, надзвичайно цікаво для мене — мушу сказати, я багато чого навчився.

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Фото: José Frade 'Gala', ТеатрMaria Matos, Лісабон, Португалія, квітень 2016 ВиставаТеатрMaria Matos, Лісабон, Португалія, квітень 2016

Це також був спосіб покритикувати ідеологію професійного танцю — конкурентного танцівника, найкращого танцівника, всю цю ієрархію. Для мене це завжди було справжньою, політичною проблемою: чому тіла в танці досі такі стандартизовані, особливо в модерн, в сучасному танці. У балеті це традиція – але сучасний танець виник саме проти балету, проти цієї ієрархії й нерівності.

Тож я хотів зламати цю логіку і показати, що можна побачити людей, які не є професіоналами, які не виступають у великому театрі — бо це окремо. Іноді аматори виступають у маленькому театрі перед своїми батьками — і це теж частина цього. І вистава побудована саме на цій культурі, тому вона й називається "Gala" — як шкільний гала-концерт наприкінці навчального року, знаєте, де всі маленькі дівчатка щось виконують.

Це була стратегія — привести на сцену людей, яких суспільство не вважає митцями, бо мистецтво, на мою думку, — це певна кодифікація. Я хочу зруйнувати цю кодифікацію і побачити, де мистецтво ховається в некодифікованих місцях. Тому склад із 20 людей — це багато, щоб мати максимум відмінностей. Я, зокрема, зробив постановку в 2000-му, з людьми з інвалідністю. І я знав, що хочу залучити людей з інвалідністю, бо не розумію, чому їм не можна танцювати. Мене це просто дратує.

Далі ми вибудували своєрідний протокол складу: старі, молоді, queer-люди, також професіонали — у нас є двоє балетних танцівників, бо вони теж частина суспільства й мають бути з нами. Але не лише вони — ще й актори. Приблизно 70% складу — аматори. І чим менше вони знають про танець, тим краще, мені це навіть подобається.

Фото: Herman Sorgeloos Вистава 'Gala', Kaaitheater, Kunstenfestivaldesarts, Брюссель Бельгія, травень 2015

У нас є весь спектр: є навіть люди, які ніколи в житті не виходили на сцену і яких доводилося майже силою туди виводити. Іноді хтось узагалі не розумів концепцію — стояв на сцені й думав: що я взагалі роблю? У певному сенсі ми їх ніби виштовхуємо. Але, звісно, ми дуже обачні: запрошуємо, пояснюємо все, що можемо, — і щоразу відбувається щось інше. Побачимо, що станеться у Львові — думаю, це буде окрема, особлива версія.

Що саме може відбутися в такій виставі або піти не так?

Ну, все. Люди на сцені представляють глядацьку залу, вони частина міста, країни. Вистава в Парижі буде дуже відрізнятися від регіональної — у Парижі люди більш екстравертні, більше показують себе, ніж, скажімо, у маленькому містечку в Провансі. А в Бангкоку вони будуть соромливіші, ніж у будь-якому французькому місті.

У США, наприклад, люди шаленіють на сцені, бо культура шоу-бізнесу там масштабніша, ніж будь-де. Я бачив цю виставу в Нью-Йорку й Філадельфії — вони виглядали, наче всі зірки Бродвею, навіть не вміючи танцювати, просто тому що вони це бачили й засвоїли цю культуру показувати себе.

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І тут ми підходимо до цікавого моменту: те, що проявляється на сцені, — це не навички людей, а їхнє уявлення про те, що таке танець і яким він може бути. У Бангкоку, наприклад, усе було дуже "інтровертно", закрито — але глядачі це розуміють, бо бачать представлення власної культури, якісь речі, які я сам не бачу. Тож я думаю, що танець — це уява, а не м'язи й кістки. Дехто може виконувати поставлений танець, але для мене це вже хореографія. Танець — це надавання форми тому, що є в твоєму мозку, дусі, бажанні, страху, мріях, у тому, ким ти себе вважаєш.

Фото: Josefina Tommasi Вистава 'Gala' у Музеї сучасного мистецтва Буенос-Айреса, Аргентина, серпень 2015 р.

«Я роблю політичне мистецтво, але як глядач іноді хочу бачити щось не про глобальне потепління чи Палестину»

Як ви обираєте учасників?

Кастинг для "Gala" влаштований так: усі 20 людей отримують від мене лист із проханням показати танцювальне соло, яке їм подобається виконувати або яке вони хотіли б виконати, і обрати музику. Немає жодної теми. Вибір музики виконавцями пов'язаний з їхніми справжніми бажаннями й почуттями — так само, як щоразу, коли я вмикаю музику, за якийсь час розумію, що вона пов'язана з моїм настроєм чи питаннями, які мене хвилюють.

Це насправді дуже просто — саме тому, що такий досвід може мати будь-хто, і будь-хто може обрати музику. А якщо хтось вирішує не брати участь у "Gala" — це теж нормально: ми все приймаємо і нікого не примушуємо.

Усім виконавцям платять за цю роботу — це для мене дуже важливо, бо я вважаю їх у своїй постановці митцями, хореографами. З самого початку я наполягав: треба знайти гроші, щоб платити всім, навіть дітям, щоб вони розуміли — це справжня робота, а бути митцем означає працювати зі своєю уявою. Спочатку це викликало спротив у людей — мовляв, вони ж аматори, навіщо їм платити. Я відповідав: якщо глядачі платять за квитки, то й виконавцям треба платити, або ж робимо виставу повністю безкоштовною — для всіх, включно зі мною.

У певному сенсі дехто з них навіть не усвідомлює, що вони митці — я сам це формую, надаю цьому форму. Це не просто кухня, музика і рухи тілом — усе складніше, але суть саме звідти, з мого аналітичного погляду на питання "що таке танець". Я намагаюся це зрозуміти, і відповідь виявилась простою: танцювати може будь-хто. Вибачте, я можу говорити про це годинами.

Фото: надано автором Вистава 'Gala'

Чи розглядаєте ви формат "Disabled Theatre" як інструмент, яким міг би скористатися український театр? Чи це буде експлуатацією чужого болю?

Я вірю в абсолютну свободу мистецтва торкатися будь-якої теми — це моє перше переконання. Але, звісно, ризик експлуатації є, тож домовленість із виконавцем, наприклад, з ампутацією, має бути дуже чіткою: людина повинна розуміти, що саме ми вирішили робити разом, і сама вирішувати, чи брати участь у цьому дискурсі.

У нас є танцівник, який пережив ампутацію, — такого в попередніх версіях "Gala" не було. Я радився з людьми з Нафти, з Юлією (Лінник), Любою (Ільницькою), Марією (Бакало), чи нормально це зробити, бо сам не живу в Україні. Мені сказали: так, безумовно, варто — на жаль, така реальність стала буденною, ми бачимо цих людей на вулиці, в кав’ярнях і транспорті. Тож я довірився їм і погодився на цей ризик.

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Мене вже звинувачували у вуайєризмі. Але я вважаю, що мій вибір у мистецтві — завжди показувати те, що люди особливо не хочуть бачити. Я тут не для того, щоб догоджати глядачам красивими картинками — моя ідея мистецтва в тому, щоб краще зрозуміти реальність, а вона не завжди рожева. У театрі й танці ти бачиш справжнє тіло, тож коли на сцені танцює людина з ампутацією — це вражає ще сильніше саме тому, що реальність суперечить очікуванню від танцю як здатності. Тому це навіть необхідно показати.

Фото: надано автором Вистава 'Disabled theatre'

Говорячи про політичний театр — від вистави "The Show Must Go On" (2001) і далі ви рухалися в бік відкритого політичного театру. Чи вважаєте ви, що митець має право мовчати про війну, яка триває поруч? Чи мовчання — це теж позиція?

Це питання — кошмар усього мого життя. Сьогодні я був би мудрим, сказавши, що всі варіанти прийнятні, хоча особисто, як глядач, завжди волів би виставу, яка політично заангажована і в контакті з реальністю. Але я не можу зневажати митця, який тікає від реальності — раніше сказав би, що не хочу такого, але зараз стаю мудрішим. Іноді цінно побачити роботу, яка про мовчання — як у Джона Кейджа з його книгою "Silence", написаною після війни: тоді можлива була тільки тиша, бо те, що відбувалося раніше, було занадто жахливим (збірка лекцій та есеїв композитора Джона Кейджа, маніфест повоєнного авангарду; її головна ідея — тиші не існує, а будь-який звук чи пауза можуть бути мистецтвом — вплинула на концептуальний танець, зокрема на творчість самого Беля. – Ред.)

Для мене особисто це справжня боротьба, яку я досі не вирішив. Я сам роблю політичне мистецтво і не можу бути в тиші. Але як глядач іноді хочу бачити щось не про глобальне потепління, Трампа, Україну й Росію чи Палестину — бо світ сьогодні настільки божевільний.

Фото: надано автором Вистава 'The Show Must Go On'

Останніми роками багато західних митців відкрили для себе Україну як тему. Як ви уникаєте перетворення чужої трагедії на матеріал для власного мистецького висловлювання? І що особисто для вас відрізняє щиру солідарність від використання чужого травматичного досвіду як мистецького ресурсу?

Це трохи пов'язано з питанням про експлуатацію людини з ампутацією — тіло, історія, трагедія. На щастя, є мистецтвознавці, які над цим працювали, і я вірю, що є кілька способів робити це правильно. А є й такі, що неприпустимі — коли ти не є частиною цього досвіду, а використовуєш чужу трагедію заради власного успіху чи визнання. Ще Аристотель говорив про мімезис, і дискусія навколо цього нескінченна — для мене це дуже делікатна тема.

У кожного митця своя етика — інакше я це й не назву. Головне — бути уважним до того, що і як ти використовуєш: не експлуатувати, не інструменталізувати, а справді спрямовувати мету твору в бік розуміння, співчуття. "Gala" вже показували, тож сподіваюся уникнути цієї проблеми — але напевно побачимо лише на місці.

Семінар теж, власне, про мою роботу — у певному сенсі це чисте мистецтво, і хоч я впевнений, що тема війни неминуче спливе, цікавіше не заявляти про це заздалегідь. До того ж інтерпретація твору змінюється з роками залежно від контексту. Як казав Марсель Дюшан, саме глядач творить твір. Тому, коли мене запросили, я спитав: чи впевнені вони, що цей твір буде цікавим і корисним для глядача, — я не хочу приїжджати, якщо це нічого не принесе, адже глядач зараз в Україні — це особлива, специфічна чутливість, якої я не знаю.

Мене переконали, розповівши, що театри в Україні зараз повні, усі туди ходять — і я згадав те саме про Францію під час війни, коли театри й кабаре теж були переповнені. Тож подумав: можливо, людям це справді потрібно, а "Gala" — саме про це бажання бути разом, про спільноту, підтримку одне одного, рівність. Можливо, саме це люди відчують — трохи піднесення, принаймні. Сподіваюся на це. Тримаю кулаки.

Фото: надано автором Жером Бель

«Мені подобається критика — навіть якщо хтось скаже, що моя робота не цікава»

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Поговорімо про воркшоп, присвячений вашим особистим і мистецьким стратегіям. Чого ви сподіваєтеся навчитися від українських митців, які творять під обстрілами, ракетними атаками?

Насправді хоч ми й говоримо про мене, мене цікавить не моя персона, а те, як інші учасники бачать мене. Через розмову про мою роботу я поступово починаю здогадуватися, звідки вони — яка в них філософія, культура, що на них впливає, а потім дізнаюся більше про історію мистецтва їхньої країни. Це, до речі, навіть не воркшоп, а семінар — два дні, і їм треба багато підготувати, мені теж треба переглянути всі матеріали.

Сподіваюся, це будуть молоді творці, які починають ставити під сумнів усталене — з експериментального театру чи танцю, бо саме для таких людей я підходжу найкраще. Я спробую показати, яку операцію я здійснив як митець у конкретному контексті — Франції 1990-х, і якими аналітичними інструментами користувався, щоб зрозуміти, що робити. Хочу поділитися своїм шляхом, стратегіями та їхньою невизначеністю — бо я багато разів зазнавав невдач і досі не впевнений, що зробив усе правильно. Мене цікавить процес, "кухня" — як ти щось робиш, а не результат.

А чи є щось, чого ви могли б навчитися від них?

О так, мені треба навчитися всього — через їхні запитання я зрозумію, звідки вони говорять, і чи розуміють вони мої референси так, як мені треба зрозуміти їхні. Йдеться не лише про історичні й мистецькі референси, а й про більш розмиті речі, як особиста історія — все це переплетено. Для мене зустріч із митцями — завжди спосіб дізнатися більше про їхній спосіб мислення, специфіку буття людиною. Я не вірю в універсалізм — ми всі різні, і саме це "Gala" намагається показати через 20 людей на сцені.

Фото: надано автором Вистава 'Show all in sleep'

Тож на семінарі покажу 10 своїх вистав і сподіваюся, що глядачі будуть дуже критичними. Мені подобається критика — навіть якщо хтось скаже, що моя робота не цікава, ми це обговоримо, і, можливо, вони матимуть рацію: моя робота не ідеальна, і, можливо, саме з перспективи нового покоління я зрозумію, що щось забув або десь помилився. Хоча іноді доводиться грати цю "непохитність" митця, насправді я почуваюся абсолютно безсилим — просто в західній культурі так заведено цього не показувати або не дозволяти в цьому проявлятись.

Ваш останній твір називається "Start the World Over" (почати світ заново). Яким, на вашу думку, має стати театр у країні, що воює, після завершення війни — з чого йому варто почати заново?

Я візьму “джокер” на це питання, бо не хочу ставати пророком. Але скажу так: ключове слово — знання. Люди поводяться так, ніби знання не існує, хоча наша культура вже давно виробила знання про те, що імперіалізм і тоталітаризм — це неправильно, що людям треба дозволяти вирішувати, ким вони хочуть бути, доки вони не шкодять іншим. І раптом хтось каже: мені начхати, я роблю по-своєму. Тому я такий: що, в біса, відбувається? Ми забули, що дехто досі неосвічений. Тобто вони не дотримуються того, що було побудовано, що було продумано, що було на благо всіх нас. Питання завжди в цьому — у всіх нас.

Постановка вистави «GALA» у Львові відбудеться за підтримки Французького інституту та міста Парижа. Проект фінансує Європейський Союз. Висловлені погляди та думки належать виключно авторам і не обов’язково відображають позицію Європейського Союзу або Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури (EACEA). Ні Європейський Союз, ні орган, що надає грант, не несуть відповідальності за ці погляди та думки.