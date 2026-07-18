«Птах, що не може приземлитися»: розмова із кураторкою Київської бієнале, що нині триває в Берліні

LB.ua поговорило з кураторкою Софі Кроґ Крістенсен про нову культурну географію, український голос у міжнародному контексті та відповідальність кураторів у час війни.

Кураторська концепція побудована навколо поняття «Близькосхідна Європа» — Middle-East-Europe — спроби подивитися на простір між Східною Європою, Кавказом, Центральною та Західною Азією, а також Середземномор'ям поза традиційним поділом на «Схід» і «Захід». Центральними темами виставки стали війна, вигнання, колоніальна спадщина, пам'ять і пошук нової мови для осмислення сучасних конфліктів.

Після повномасштабного вторгнення українське мистецтво часто опинялося в центрі європейських виставок як жест солідарності й термінової реакції на війну Росії проти України. Чотири роки потому дедалі більше проєктів намагаються зробити наступний крок — не лише показати Україну, а переосмислити саму мову, якою Європа говорить про війну, пам'ять і спільну історію. Берлінська частина Київської бієнале A Bird That Cannot Land у Інституті сучасного мистецтва KW, що відбувається з 11 червня до 13 вересня 2026 року, — одна з таких спроб.

Фото: KW Institute for Contemporary Art, Berlin 2023/ Benedicte Gyldenstierne Sehested Софі Кроґ Крістенсен

В основі концепції Київської бієнале 2025 — поняття Близькосхідної Європи, Middle-East-Europe. Чому саме ця географічна рамка здалася вам продуктивною для розмови про сучасне мистецтво?

Така загальна рамка Київської бієнале — не лише берлінської частини, яка триває з 11 червня до 13 вересня 2026 року. Справді, це спроба переосмислити мапу регіону, відступивши від звичного протиставлення «Захід»-«Схід». Подивитися на заново сконструйований простір з постколоніальної перспективи: на нові альянси, на те, як переплетене спільне минуле цих країн продовжує впливати на сучасність. Ця концепція поєднує різні історії та різні способи осмислення регіону.

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Але це виходить за рамки звичної дихотомії.

І саме так працює Київська бієнале у своєму нинішньому номадичному форматі. Цей підхід уже втілений у Варшаві, Лінці, Антверпені, а також у київському Довженко-Центрі та Дніпрі. Щоразу відбувається співпраця з місцевою інституцією, коли основну концепцію розвивають відповідно до специфіки платформи, але також враховують аудиторію — мешканців міста, де презентуватимуть проєкт. Так кожна ітерація отримує нову назву і, так би мовити, переосмислення концепції.

У Берліні це — «Птах, що не може приземлитися».

Для Берліна це особливо цікаво. Бо саме тут зустрічаються люди із цього нового простору. І тут є кілька важливих вузлів.

Екзиль.

Вигнання зі світу — і втеча від світу.

Фото: Frank Sperling Олексій Радинський, «Де закінчується Росія», 2024. Надано художником та Гіто Штейєрль. Вид експозиції Київської бієнале.

Вигнання може бути географічним, як-от вимушений виїзд з країни. Але існує й вигнання з мови, родини, втеча від себе колишнього. У часи війни й відчуження особливо важко знайти мову, якою можна говорити про пережите. Мова може багато, але теж має певні межі. KW зосередився, зокрема, на цьому: як ми говоримо про конфлікти і як знайти спільний знаменник для нової географічної рамки і для Берліна. Тож голос і форма вираження стали справді центральною методологією берлінської частини Бієнале.

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Саме тому проєкт — трикомпонентний: це не тільки виставка, яка складається з 21 експозиційних позицій від цоколя до горішнього поверха. А й перформативна програма за кураторства Лорени Хуан, — зокрема, «концертний тиждень». Ми справді тісно співпрацювали з діаспорними спільнотами Берліна, а також розробляли ідею голосу і звуку. Звук тут — у центрі. Тобто йдеться про те, як можна пройти через різні стадії вигнання чи скорботи, а також надії — за допомогою слова та музики.

А ще є дискурсивна програма за кураторства Василя Черепанина: більш академічний погляд на регіон, його історію та сучасні політичні й економічні процеси.

Назва «Київська бієнале» ніби обіцяє, що в центрі уваги буде Україна. Водночас у берлінській експозиції українські художники представлені поруч із митцями з Центральної Азії, Кавказу та інших регіонів. Що така рамка змінює в розмові про Україну?

Якщо відштовхнутися від загальної концепції проєкту й ідеї осмислення через вигнання, то починається рефлексія: як саме ми можемо про це говорити. Ми звернулися до різних способів розповіді про конфлікт та життя в умовах конфлікту, вироблених багатьма поколіннями. Це дуже важлива передумова. У експозиції представлено близько півсотні робіт, створених митцями від 1936 року народження до 2001 року народження. Тобто це довга перспектива і справді міжпоколіннєва виставка.

Фото: Леся Васильченко «Ніч без тінів і світло без проміння хвиль».

Ми працювали з митцями, щоразу з’ясовуючи їхній спосіб висловлювання, життєвий досвід — включно з накопиченим спадком поколінь. Для нас це була практика слухання. Уміння слухати стало важливою частиною цієї роботи. Вже сама можливість працювати з людьми, які мають такий багатий досвід, таку поетичну мову, стає досвідом, який змушує кураторів до професійної скромності. Йдеться не тільки про розуміння особливостей конфлікту, але й про сам підхід. Ці перетини стають особливо помітними в окремих роботах. І в цьому є своєрідна краса.

Фото: Frank Sperling Леся Васильченко, «Ніч без тіней і світло без хвиль», 2025. Надано художницею. Вид експозиції виставки «Київська бієнале — Птах, що не може приземлитися» в Інституті сучасного мистецтва KW, Берлін, 2026.

Наприклад, Леся Васильченко працює з «археологією зображень», звертаючись до київських архівів і досліджуючи нічне небо як водночас символічний і політичний простір. Її роботи показують зміну значень унаслідок переходу з одного історичного й культурного контексту в інший. (На виставці представлені такі роботи художниці: скульптура «Плач верби, вирізьблений у світлі», відеороботи «Тахіонесс», «Ніч», «Ніч без тінів і світло без проміння хвиль». — О. Щ).

Те саме стосується німецької художниці Гіто Штеєрл, яка вже багато років мешкає в Берліні. Разом із Олексієм Радинським і Філіпом Ґоллєм вона працювала над проєктом «Витік» про газопровід «Північний потік-2», який значною мірою про те, як історія перекладається чи розповідається через зображення, відсуваючи мову на другий план, і ці образи не завжди відображають правду, але створюють її. На першому поверсі виставкового простору — три експериментальні документальні фільми про «Північний потік-2», які намагаються створити образи того, що раніше не було очевидним.

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Отже, зображення стають мовою.

Фото: Олексій Радинський «Де закінчується Росія», кадр із відео, 2024

Чи думали ви про ризик розмивання українського голосу?

Щодо ризику розмивання української перспективи… Така, зрештою, одна з ключових ідей Київської бієнале. Як постмайданна платформа, вона від самого початку зосереджувалася на критичному осмисленні українського досвіду. Наскільки я можу судити з нашої співпраці, метою бієнале завжди було вибудовувати зв'язки між Україною, Європою та сусідніми регіонами.

Якщо, приміром, у 2023 році Київська бієнале у nGbK та “Between Bridges” зосереджувалася передусім на повсякденному досвіді війни — від новин із фронту до життя цивільних, — то зараз запропоновано довшу історичну перспективу. Вона звертається до давніших подій, що відбулися століття тому, простежує, як вони проявляються сьогодні, і ставить питання, як це минуле може допомогти нам інакше уявити майбутнє.

Для мене це зіставлення різних досвідів — не спосіб розмити українську перспективу, а можливість зробити розмову багатшою, створити простір для діалогу й взаєморозуміння.

Якщо попросити вас провести глядача через виставку лише однією парою робіт, які би ви обрали і чому?

Тут представлено дуже різні роботи, і саме взаємодія між ними створює цілісне враження. Кожен поверх має власну тему, тому мені важко назвати один твір, який уособлював би всю виставку.

Але мені дуже подобається зала з роботами Лесі Васильченко. Далі, в глибині, розташоване відео афганської художниці Ліди Абдул «У транзиті». Разом ці дві роботи дуже точно передають ідею Middle-East-Europe.

Фото: Lida Abdul /Courtesy Giorgio Persano Gallery In Transit, Filmstill 2008

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Леся Васильченко показує послідовність зображень від 1918 до 2025 року, серед яких є й катастрофа на Чорнобильській АЕС. Робота Ліди Абдул звертається до наслідків війни в Афганістані. У певному сенсі ці дві роботи звертаються до двох історичних процесів, які визначили кінець радянської епохи. Саме звідси починається розмова виставки.

Далі ці історії розходяться в різні боки, але водночас продовжують взаємодіяти. Саме це мені найбільше подобається в експозиції. Особливо на третьому поверсі, де кожна робота існує окремо, у власній тиші, але водночас вступає в діалог з іншими.

Такі проєкти, як «Птах…», відображають політичні реальності чи також здатні формувати спосіб, у який Європа говорить про поняття війни, солідарності і пам’яті? Де тут місце для кураторської відповідальності?

Для KW це важливе питання. Ми працюємо з актуальними викликами сучасності, і наша роль полягає не лише в тому, щоб показувати мистецтво, а й створювати умови для його появи. Це закладено навіть у самій назві Kunst-Werke. "Werk" означає не лише "твір", а й "фабрику". Тож ми бачимо себе як місце, де мистецтво створюється, а не лише експонується.

Виставка починається роботою Джети Братеску «Мандрівник»: маленька постать мандрівника, яка уособлює все те, що я вкладала у цілу виставку. Це настроєва робота. Джета багато працювала у часи диктатури Чаушеску. Тоді вкрай складно було створювати критичне мистецтво, тож вона використовувала для цього простір власної майстерні. Виставка — не майстерня, але однаково мистецький простір тут перетворюється на засіб подорожі. Спосіб налагодити зв’язок з іншими: радше уявний, ніж фізичний. Братеску не мандрувала, але мистецтво ставало способом подорожі.

Фото: Frank Sperling Джета Братеску, «Мандрівник», 1970. З колекції Музею сучасного мистецтва у Варшаві.

Для нас «Птах, що не може приземлитися» — це один із шляхів. І також «Птах…» — це спроба створити простір, куди можна прийти, побачити щось спільне і, можливо, надихнутися. Не обов’язково, але можливо. Тут виникає можливість відкрити для себе нові перспективи. Наше завдання — створити простір, де це відбудеться або матиме високу імовірність відбутися. Думаю, саме це і є кураторським підходом до питання.

Працюючи над проєктом, я відкрила для себе українську мистецьку сцену — неймовірно різноманітну, сильну й захопливу. Художники, які живуть в Україні та за її межами, по-різному осмислюють досвід належності й війни. А Київське бієнале, як мені здається, послідовно розширює поле цієї розмови — не лише через мистецтво, а й через дослідницькі практики та академічні дискусії.

На мій погляд, ця співпраця продовжує те, що Київське бієнале багато років послідовно розвиває, і водночас поєднує це з традицією KW працювати з мистецькими голосами, які ще не були достатньо почуті. Саме ця синергія між двома інституціями, як на мене, зробила «Птаха…» таким особливим проєктом і уможливила створення чого такого, що жодна з інституцій не могла би зробити окремо. І вже сама така можливість працювати над таким і долучитися стала справжньою привілегією.