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Фотограф Сергій Мельниченко здобув міжнародну нагороду PhEST International Award

Відзнаку митець отримав за проєкт «Плівки з передової», повідомляє Суспільне

CultHub
Фотограф Сергій Мельниченко здобув міжнародну нагороду PhEST International Award
Проєкт «Плівки з передової» Сергія Мельниченка
Фото: Сергій Мельниченко

Миколаївський фотограф Сергій Мельниченко здобув міжнародну нагороду PhEST International Award на XI фестивалі фотографії та мистецтва в місті Монополі, Італія.

Конкурс PhEST International Award 2026 відбувається в межах XI Міжнародного фестивалю фотографії та мистецтва в Італії.

«Мені здається, дуже важливо, щоб саме іноземна аудиторія бачила те, як працюють, в якому побуті знаходяться наші військовослужбовці, військовослужбовиці», – каже фотограф.

Для створення проєкту Мельниченко передавав одноразові плівкові камери військовослужбовцям. Вінне знав, що саме вони зафіксують, аж до моменту проявлення плівки. Такий підхід став основою всієї серії.

До проєкту долучився 21 військовослужбовець з різних напрямків. Для частини учасників зйомка стала способом змінити рутину служби — зафіксувати те, що зазвичай лишається поза увагою, каже митець.

«Плівки» будуть показувати на виставках в Італії, восени — в Швеції, зараз виставка відбувається в Греції, зазначив Мельниченко.

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