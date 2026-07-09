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Стрічка «Ти – космос», письменниця Юлія Нагорнюк та фестиваль «Аль Мор» стали лавреатами премій Єврокону

Журі відзначає проєкти різних країн Європи у сфері фантастики.

CultHub
Стрічка «Ти – космос», письменниця Юлія Нагорнюк та фестиваль «Аль Мор» стали лавреатами премій Єврокону
Кадр з фільму «Ти — космос»
Фото: kinorium.com

5 липня в Берліні Європейське співтовариство наукової фантастики (ESFS) визначило переможців щорічного фестивалю Єврокон, серед яких опинилися фільм «Ти – космос», письменниця Юлія Нагорнюк та фестиваль «Аль Мор», повідомляє Зоряна фортеця.

Стрічка «Ти космос» Павла Острікова про космічного далекобійника Андрія, який після вибуху Землі залишається єдиною живою людиною отримала нагороду в номінації «Найкраща драматична вистава».

Письменниця Юлія Нагорнюк стала лавреаткою нагороди «Кризаліс». Її вручають авторами та авторкам або художникам та художницям за яскравий дебютний твір. Юлія Нагорнюк – українська письменниця та перекладачка. Авторка фентезі-книг «Діва, матір і третя» (2024), «Відьма вмирає втретє» (2025), «Файні брюнети та інша нечисть» (2026), які опублікувало видавництво «Ще одна сторінка».

Український щорічний інтерактивний фентезі-фестиваль «Аль Мор» здобув перемогу в номінації «Найкраща подія, фестиваль або конвент, організований фанами». У 2026 році він відбувався 14 та 15 лютого в Києві. У програмі зокрема були конкурси косплею, музичні виступи, костюмовані читання поезії, майстер-класи та стенди із зарубіжною та українською фентезі-літературою.

Європейський конвент наукової фантастики (Єврокон) – щорічний фестиваль професіоналів і шанувальників у сфері фантастики з різних країн Європи.

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