В селі Водотиї на Житомирщині пройде фестиваль лялькових театрів «Точка відліку»

6-9 серпня 2026 року село Водотиї Брусилівської громади на Житомирщині проведе перший Фестиваль незалежних театрів ляльок «Точка відліку». Про це повідомили організатори.

У фестивалі візьмуть участь незалежні театри з Луцька, Києва, Харкова, Рівного, Хмельницького, Житомира, Львова, а також гості з Болгарії та Чехії. У програмі – покази вистав, професійні зустрічі, ярмарок локальних майстрів з Брусилівщини та Житомирщини, майстер класи по мистецтву театру ляльок та виступ хору Moravski.

Фестиваль організовує команда незалежного театру ляльок «Равлик», яка понад 30 років розвиває театр ляльок в Україні; він пройде у водотийському культурно-театральному просторі «Де Води Тиї», який заснували Олександра та Юрій Тітарови. За словами організаторів, «Точка відліку» стане першим фестивалем в Україні, який цілеспрямовано об'єднає незалежний сектор театру ляльок на одній платформі. Заявлена мета фестивалю – митців, які самостійно створюють театри, вистави та культурні ініціативи, а також привернути увагу до потенціалу розвитку культури в українських громадах.