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В селі Водотиї на Житомирщині пройде фестиваль лялькових театрів «Точка відліку»

Фестиваль об'єднає незалежні театри з Києва, Харкова, Луцька, Рівного, Хмельницького, Житомира, Львова, а також із Болгарії та Чехії.

Території культури
В селі Водотиї на Житомирщині пройде фестиваль лялькових театрів «Точка відліку»
Фото: Культурно-театральний простір «Де води тиї»

 6-9 серпня 2026 року село Водотиї Брусилівської громади на Житомирщині проведе перший Фестиваль незалежних театрів ляльок «Точка відліку». Про це повідомили організатори.

У фестивалі візьмуть участь незалежні театри з Луцька, Києва, Харкова, Рівного, Хмельницького, Житомира, Львова, а також гості з Болгарії та Чехії. У програмі – покази вистав, професійні зустрічі, ярмарок локальних майстрів з Брусилівщини та Житомирщини, майстер класи по мистецтву театру ляльок та виступ хору Moravski. 

Фестиваль організовує команда незалежного театру ляльок «Равлик», яка понад 30 років розвиває театр ляльок в Україні; він пройде у водотийському культурно-театральному просторі «Де Води Тиї», який заснували Олександра та Юрій Тітарови. За словами організаторів, «Точка відліку» стане першим фестивалем в Україні, який цілеспрямовано об'єднає незалежний сектор театру ляльок на одній платформі. Заявлена мета фестивалю – митців, які самостійно створюють театри, вистави та культурні ініціативи, а також привернути увагу до потенціалу розвитку культури в українських громадах. 

Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.
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