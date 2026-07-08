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Американське видавництво випустить збірку сучасної української драми

До книги увійдуть тексти 13 авторів та авторок. 

CultHub
Американське видавництво випустить збірку сучасної української драми
Обкладинка майбутньої книги
Фото: Laertes

Американське видавництво Laertes готує до друку збірку сучасної української драми. Книга, що отримала назву «Traumaturgy» («Травматургія»), вмістить тексти 13 авторів та авторок, таких як:

  • Олександр Бакіновський
  • Антоніна Крим
  • Філіп Хворостянкін
  • Максим Курочкін
  • Юрій Мацарський
  • Ольга Мурашко
  • Валерій Пузік
  • Аріна Розвадовська
  • Аліна Сарнацька
  • Володимир Тука
  • Геннадій Удовенко
  • Юрій Вєткін
  • Олександр Жуган.

Більшість авторів та авторок, чиї текст увійшли до майбутнього англомовного видання, мають бойовий досвід або в інший спосіб повʼязані із Силами оборони України. 

Редактором книги став Джон Фрідман, американський письменник і перекладач, який після 30 років роботи в Росії переїхав до Греції в 2018-му. Під час проживання в Москві він працював театральним критиком. Також написав кілька пʼєс, а також переклав понад сотню. В 2022-му він став куратором проєкту Читань український пʼєс (Ukrainian Play Readings). Він також є керівником ініціативи «Українська надія» Центру міжнародного розвитку театру.

Laertes – незалежне американське видавництво, що фокусується на перекладній літературі. 

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