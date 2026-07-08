Американське видавництво випустить збірку сучасної української драми

Американське видавництво Laertes готує до друку збірку сучасної української драми. Книга, що отримала назву «Traumaturgy» («Травматургія»), вмістить тексти 13 авторів та авторок, таких як:
- Олександр Бакіновський
- Антоніна Крим
- Філіп Хворостянкін
- Максим Курочкін
- Юрій Мацарський
- Ольга Мурашко
- Валерій Пузік
- Аріна Розвадовська
- Аліна Сарнацька
- Володимир Тука
- Геннадій Удовенко
- Юрій Вєткін
- Олександр Жуган.
Більшість авторів та авторок, чиї текст увійшли до майбутнього англомовного видання, мають бойовий досвід або в інший спосіб повʼязані із Силами оборони України.
Редактором книги став Джон Фрідман, американський письменник і перекладач, який після 30 років роботи в Росії переїхав до Греції в 2018-му. Під час проживання в Москві він працював театральним критиком. Також написав кілька пʼєс, а також переклав понад сотню. В 2022-му він став куратором проєкту Читань український пʼєс (Ukrainian Play Readings). Він також є керівником ініціативи «Українська надія» Центру міжнародного розвитку театру.
Laertes – незалежне американське видавництво, що фокусується на перекладній літературі.