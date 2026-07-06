Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
ГоловнаКультура
Спецтема
CultHub

На фестивалі в Арлі представлять книги двох українських фотографів

В межах Les Rencontres de la Photographie презентують книги проекту FotoEvidence Ukraine.

CultHub
На фестивалі в Арлі представлять книги двох українських фотографів
Книга Єлизавети Букреєвої «Here They Build Houses from Ashes»
Фото: 2025 FotoEvidence Ukraine

10 липня на фестивалі Les Rencontres de la Photographie у французькому Арлі відбудеться презентація книжок українських фотографів. 

Сергій Коровайний представить книгу «Донбас, край пекла і любові». У ній автор поєднує ранні фотографії 2010–2014 років із зображеннями зруйнованих війною Маріуполя, Бахмута, Покровська та інших.

«Я не можу зупинити наступ російської армії. Що я можу зробити, так це фотографувати, – говорить Сергій про свою роботу. – Це мій спосіб зберегти пам’ять. Нехай ця книга буде наївною спробою протистояти руйнуванню та забуттю, моїм листом кохання до рідного регіону, який Росія краде у мене».

Єлизавета Букреєва представить книгу «Here They Build Houses from Ashes». Це інтимна, але водночас масштабна картина повсякденного життя цивільного населення у звільнених прифронтових громадах України. Книга досліджує щоденні справи, які, здається, не піддаються логіці, але зберігають людську гідність. 

Обидві книги є частиною FotoEvidence Ukraine, ініціативи, розробленої у партнерстві з Українською асоціацією професійних фотографів. Проєкт підтримує українських фотографів, зберігаючи візуальну історію вторгнення Росії в Україну з 2014 року. Завдяки фотокнигам, переданим бібліотекам по всьому світу, ці історії стають частиною історичних записів для майбутніх поколінь.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.

Поділіться своєю історією з CultHub. З нами можна зв'язатися у соціальних мережах та через пошту: [email protected].

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies