На фестивалі в Арлі представлять книги двох українських фотографів

10 липня на фестивалі Les Rencontres de la Photographie у французькому Арлі відбудеться презентація книжок українських фотографів.

Сергій Коровайний представить книгу «Донбас, край пекла і любові». У ній автор поєднує ранні фотографії 2010–2014 років із зображеннями зруйнованих війною Маріуполя, Бахмута, Покровська та інших.

«Я не можу зупинити наступ російської армії. Що я можу зробити, так це фотографувати, – говорить Сергій про свою роботу. – Це мій спосіб зберегти пам’ять. Нехай ця книга буде наївною спробою протистояти руйнуванню та забуттю, моїм листом кохання до рідного регіону, який Росія краде у мене».

Єлизавета Букреєва представить книгу «Here They Build Houses from Ashes». Це інтимна, але водночас масштабна картина повсякденного життя цивільного населення у звільнених прифронтових громадах України. Книга досліджує щоденні справи, які, здається, не піддаються логіці, але зберігають людську гідність.

Обидві книги є частиною FotoEvidence Ukraine, ініціативи, розробленої у партнерстві з Українською асоціацією професійних фотографів. Проєкт підтримує українських фотографів, зберігаючи візуальну історію вторгнення Росії в Україну з 2014 року. Завдяки фотокнигам, переданим бібліотекам по всьому світу, ці історії стають частиною історичних записів для майбутніх поколінь.