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На фестивалі в Авіньйоні обговорять виставу «Амадока» і слухатимуть Олександру Матвійчук

Авіньйонський фестиваль відбувається вже в 80-те.

CultHub
На фестивалі в Авіньйоні обговорять виставу «Амадока» і слухатимуть Олександру Матвійчук
Виставу «Амадока» вперше представили у Франції восени 2025 року
Фото: Christophe Raynaud de Lage

Стартував 80-й Авіньйонський фестиваль, масштабна театрально-мистецька подія, де кілька подій буде присвячено Україні, повідомляє Український інститут у Франції. 

Зокрема, на 15 липня заплановано обговорення вистави «Амадока» – диптих, над яким працював режисер Жуль Одрі та команда Національного театру імені Івана Франка. Французька премʼєра проєкту відбулась в жовтні 2025 року, повторний показ заплановано на січень 2027 року. Українську складову постановки планують представити в грудні 2026 року в Києві. 

16 липня відбудеться розмова за участі Олександри Матвійчук, правозахисниця, очільниця громадської організації «Центр громадянських свобод» та лауреатка Нобелівської премії, а також культурної менеджерки Ольги Дятел. Модеруватиме зустріч, присвячену українській ідентичності, журналіст Жан-Марі Дюран.

Також до 15 липня на резиденції Transmission Impossible фестивалю перебуває Єлизавета Никитюк — акторка з Києва та мультидисциплінарна художниця. Після чотирьох років класичної підготовки вона звернулася до незалежного сектору, щоб дослідити суб’єктивність актора та мистецьку відповідальність у контексті війни в Україні. Її нинішня практика зосереджена на пошуку нової перформативної мови через тілесні та просторові дослідження місцевого ландшафту.

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