Міжнародну Букерівську премію перейменують на честь підприємця російського походження Бухмана

Про нове партнерство оголосив Фонд Букерівської премії під час представлення журі 2027 року.

Міжнародна Букерівська премія змінить назву на Bukhman International Booker Prize. Таке рішення ухвалили після того, як благодійний фонд Bukhman Philanthropies, заснований британським підприємцем російського походження Дмитром Бухманом та його дружиною Дарією, взяв на себе зобов'язання фінансувати премію протягом наступних десяти років.

Згідно з повідомленням організаторів, фонд Бухманів фінансував премію ще у 2026 році. Тепер же партнерство буде продовжене ще на десятирічний період. На знак цього премія тепер офіційно візьме назву на честь Бухмана.

Окрім перейменування зміниться і розмір головної нагороди. Якщо раніше переможець або переможиця отримували 50 тисяч фунтів стерлінгів, то відтепер преміальний фонд становитиме 100 тисяч фунтів, які, як і раніше, будуть порівну розподілені між авторами та перекладачами. Винагорода для кожної книги, що увійде до короткого списку, залишиться незмінною — по 5 тисяч фунтів стерлінгів, які також діляться між авторами й перекладачами.

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Виконавча директорка Фонду Букерівської премії Габі Вуд заявила, що організація "надзвичайно вдячна" Bukhman Philanthropies за виняткове десятирічне фінансове зобов'язання та особисту підтримку Дарією Бухман перекладної літератури.

«Підтримка Bukhman Philanthropies здатне змінити не лише майбутнє премії, а й сам літературний ландшафт — виводячи на перший план письменників і перекладачів, чиї історії глибше зближують нас один з одним, незважаючи на культурні відмінності, кордони та життєвий досвід», — зазначила вона.

Суспільне Культура нагадує, що раніше співзасновниця Bukhman Philanthropies Дарія Бухман зазначала, що в дитинстві саме перекладна література відкрила їй можливість знайомитися з іншими культурами та досвідами. За її словами, в умовах дедалі більшої роз'єднаності суспільств перекладна література допомагає формувати емпатію, а підтримка премії в її десятирічний ювілей є способом підтримати різноманітні голоси та мистецтво перекладу.

Разом з оголошенням про нове партнерство Фонд Букерівської премії представив склад журі 2027 року.

Його очолить письменниця Кеті Кітамура. До журі також увійдуть письменник і перекладач Патрік Макгіннес, письменник Калеб Азума Нельсон, данська письменниця та перекладачка Ольга Равн, а також американська акторка і продюсерка Тесса Томпсон.

Журі оцінюватиме художню прозу та збірки оповідань, перекладені англійською мовою та опубліковані у Великій Британії або Ірландії з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року.

Довгий список із 12–13 книжок оголосять 16 березня 2027 року, короткий список із шести фіналістів — 15 квітня, а переможця чи перможицю назвуть під час церемонії у травні 2027 року.

Дмитро Бухман народився 1985 року у Вологді, розповідає Суспільне Культара. У 2001 році разом із братом Ігорем він почав розробляти комп'ютерні ігри, а згодом вони заснували компанію Playrix, відому нині такими проєктами, як Fishdom і Homescapes.

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У 2016 році брати переїхали до Ізраїлю, а у 2020-му емігрували до Британії. Тоді ж вони попросили Forbes, щоб їх внесли до рейтингу мільярдерів як ізраїльтян, а не росіян.

Під час пандемії COVID-19 Playrix увійшла до числа найбільших компаній мобільного геймінгу у світі, а у 2025 році Дмитро Бухман потрапив до десятки найбагатших людей Великої Британії за версією The Sunday Times, а також очолив рейтинг найбагатших людей віком до 40 років.

У 2024 році Дмитро разом із дружиною Дарією заснував благодійну організацію Bukhman Philanthropies. За інформацією фонду, він підтримує проєкти у сферах літератури, материнського та неонатального здоров'я, психічного здоров'я дітей і молоді.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Playrix опинилася під критикою через свою початкову реакцію на війну.

Двадцять четвертого лютого 2022 року керівництво компанії назвало Playrix "аполітичною". Усередині компанії модератори видаляли дискусії про війну із корпоративних каналів Slack, що викликало невдоволення українських працівників. Згодом компанія повністю закрила частину внутрішніх каналів спілкування через конфлікти між українськими та російськими працівниками.

За словами Дмитра Бухмана, компанія тоді опинилася "між двома вогнями". Після початку вторгнення всім приблизно чотирьом тисячам працівників виплатили бонус у розмірі місячної зарплати та запропонували програми релокації.

Через кілька днів після вторгнення брати Бухмани публічно назвали війну "великою трагедією" та заявили, що "насильство ніколи не може бути розв'язанням проблеми". У Forbes їх назвали одними з перших російських мільярдерів, які відкрито виступили проти війни.

У березні 2022 року компанія оголосила, що пожертвує 500 тисяч доларів Українському Червоному Хресту.

У жовтні 2022 року компанія також оголосила про закриття офісів у Росії та Білорусі та повідомила про намір зберегти український штат. Надалі російські юридичні особи були ліквідовані або перебували у процесі ліквідації, а станом на вересень 2023 року, за даними проєкту Leave Russia, усі офіси Playrix у Росії та Білорусі були закриті.