Зраджений поляками, проклятий росіянами, відомий у Європі: факти про гетьмана Мазепу

Таїрова-Яковлєва давно не живе у путінській Росії. Вона симпатизує Україні і відкрито засуджує розв’язану Росією війну. До 2022 року дослідниця працювала в російських архівах, а нині працює в європейських і робить там відкриття. Каже, що тепер може по-новому розповісти про стосунки Мазепи з поляками. І обіцяє: все це буде у новій редакції її книжки «Іван Мазепа». Перше видання вийшло українською в 2018 році; друге, доповнене, побачить світ за пару місяців.

Але чому саме мазепинка та Мазепа? Чому в ряду «Мазепа – Петлюра – Бандера», де всіх трьох діячів палко ненавидів СРСР, а згодом Росія – першим стоїть ім’я Мазепи? Іван Мазепа був першим діячем домодерної епохи, який щиро прагнув незалежності України – пояснює в інтерв’ю «Лівому берегу» російська історикиня польського походження Тетяна Таїрова-Яковлєва, авторка кількох монографій про українську Гетьманщину, одна з яких присвячена Мазепі.

Є промовистий факт про Мазепу, з ним самим не пов'язаний. Розроблений у 1916 році головний убір Українських січових стрільців був названий «мазепинкою». Його форма з клиноподібним розрізом спереду відсилала до козацьких шапок XVII століття. У 1971 році дисидент Михайло Горинь перешив свою табірну шапку на мазепинку. І це було неабияким викликом радянській каральній системі. А у 2015-му Міноборони України затвердило мазепинку як польовий кашкет ЗСУ.

Фото: Український інститут національної пам’яті, 2016 рік Реконструкція українськими науковцями вірогідного зовнішнього вигляду Івана Мазепи за візуальним аналізом достовірних портретів

Типовий Мазепа

Тетяна Таїрова-Яковлєва говорить, що загалом доля Івана Мазепи була типовою для молодих шляхтичів того часу. Він народився у січні 1640 році (на цій даті як наново встановленій наполягає наша співрозмовниця, хоча інші джерела вказують роком народження Мазепи 1639-й. – Ред.).

Його батько, Адам-Стефан Мазепа, був соратником Богдана Хмельницького. Після смерті Хмельницького примкнув до гетьмана Івана Виговського, який виступав ініціатором Гадяцьких угод. Ці угоди передбачали перетворення Речі Посполитої на конфедерацію трьох держав – власне Польщі, Великого князівства Литовського та України на чолі з гетьманом. Україна мала отримати статус окремого суб'єкта під назвою «Велике князівство Руське».

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Нічого цього реалізовано не було. Але юний Іван Мазепа зростав в атмосфері, де відповідальність за держави беруть у свої руки, тут і зараз. І де сприймають як даність потребу у побудові такого світу, де Україна буде рівною поміж інших держав.

одина Мазеп була нечисленною. Лише батьки і двоє дітей – у Івана була сестра Олександра (Олеся). Після смерті чоловіка мати Мазепи Марина пішла в монастир. Від 1683 року була вже відома як ігуменя Києво-Печерського Вознесенського монастиря. За свідченням істориків, мати була доброю порадницею для свого сина. А щодо сестри, то її трьома дітьми – а своїми племінниками – Мазепа активно опікувався. «Якщо і не кожний молодий шляхтич проживав саме таке життя, як Мазепа, то кожен про нього мріяв. Це був типовий шлях для тодішньої молоді», – говорить Таїрова-Яковлєва.

Фото: Новинарня Тетяна Таїрова-Яковлєва під час презентації Літопису Самійла Величка в Батурині, 14 жовтня 2020 року.

Мазепа отримав добру освіту у Києво-Могилянському колегіумі. Там він опанував латину, поетику, риторику. Говорив італійською, німецькою, французькою, польською, російською та татарською мовами. Знав військову справу, фехтування, вмів їздити верхи. А ще, каже наша співрозмовниця, він багато подорожував – бачив Європу та те, як живуть інші народи.

До речі, Таїрова-Яковлєва переконана: якщо й ставити ще один пам’ятник Мазепі, то ближчому до середнього віку: 50-літньому гетьману України, а не 70-літньому політику, який на схилі життя багато чого передумав і осмислив свої помилки. Саме чоловіку в розквіті сил, чиї очі палали, коли він виношував «величезні плани щодо відбудови України, щодо об'єднання України, щодо подолання Руїни», – каже вона.

Фото: Ілюстрація: Віртуальний музей НаУКМА Вихованці Києво-Могилянського колегіуму. Фрагмент гравюри XVII століття

Друзі й вороги

Коли просимо Таїрову-Яковлєву назвати, скажімо, три-п’ять персон, які мали на Мазепу найбільший вплив, вона замислюється. І нарешті озвучує свій ТОП. Передусім це гетьман Іван Виговський, каже вона. Він як людина, котра зважилася розірвати зв’язки України з Росією та замість московського царства зробити ставку на Річ Посполиту, справив велике враження на Мазепу.

Друга людина, а точніше, група людей – це «всі ті його наставники, які навчали Мазепу в Києво-Могилянському колегіумі». З них Таїрова-Яковлєва виділяє архієпископа Чернігівського та Новгород-Сіверського Лазара Барановича, який керував колегіумом у 1650-х роках. Він багато в чому допомагав і скеровував свого найуспішнішого та найталановитішого учня.

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Третя в цьому списку – Марія Луїза Гонзага Неверська. Француженка, яка під іменем Людовіки Марії стала королевою Речі Посполитої та дружиною останніх королів династії Ваза – Владислава IV і Яна II Казимира. Пам’ятаєте Дюма та його трилогію про «королеву Марго», Варфоломіївську ніч, Катерину Медичі та всіх, хто був близький до правлячій у Парижі династії Валуа? Марія Луїза доводилася родичкою герцогу де Гізу – тому самому, який мало не позбавив трона короля Франції Генріха ІІІ.

Іван Мазепа не був у романтичних стосунках зі значно старшою від нього королевою. Це була дружня близькість, як і з королем Яном Казимиром. Батько Мазепи мріяв про велику кар'єру для свого сина, тож надіслав його на придворну службу до польського можновладця. Вочевидь, Мазепа був чарівливою людиною, якщо зумів здобути прихильність багатьох.

«Мазепа був дуже тісно пов'язаний з Польщею. Він провів там майже дев’ять років і весь цей час служив польському королю. Мазепа – однозначно людина європейської культури. У ті часи його знала і Священна Римська імперія, і Франція, і Голландія. Мазепа – це український феномен, бо жодного іншого політичного діяча з України не знають в світі так широко, як Мазепу. І Джордж Байрон, і Віктор Гюго, і Юліуш Словацький, і Ференц Ліст, і Петро Чайковський присвячували йому свої поетичні та музичні твори. І це тільки якщо говорити про ХІХ століття», – каже Тетяна Таїрова-Яковлєва.

Додамо, що енциклопедичні джерела кажуть про 186 гравюр, 42 картини, 22 музичні твори, 17 літературних творів та 6 скульптур, присвячених Мазепі. «Це цілком європейська людина», – каже Таїрова-Яковлєва. І не лише в розумінні європейської освіти, виховання чи світогляду, а й через свою впізнаваність у Європі також.

Фото: з відкритих джерел Існує безліч портретів Івана Мазепи, інколи доволі несподіваних і далеких від нашого візуального уявлення про нього. Таким побачив гетьмана Жан-Пьер Норблен де ла Гурден, автор гравюри кінця XVIII ст.

Говорячи про Польщу, історикиня додає, що в новій редакції її книжки буде по-новому осмислено стосунки Мазепи з цією країною. І, зокрема, розвінчано міф про те, що Мазепа зрадив Яна ІІ Казимира. «Радше все навпаки: це Річ Посполита певною мірою зрадила Мазепу. Це Річ Посполита винесла Мазепі смертний вирок, через що він був змушений податися до гетьмана Дорошенка». Таїрова-Яковлєва додає, що її дослідження по-іншому висвітлить і взаємини між Мазепою та Станіславом Лєщинським – це останній польський король, якого застане за життя Іван Мазепа, і про нього ми згадаємо згодом.

Міф про великого зрадника

Після Польщі Мазепа певний час служив у гетьмана Петра Дорошенка. Останній, як пише історик Самійло Величко, оцінив «метикуватого» юнака та доручав йому дипломатичні місії. Дорошенка Таїрова-Яковлєва називає четвертою людиною, що мала значний вплив на Мазепу. Сам Дорошенко намагався зробити те, що робити усі гетьмани періоду Руїни (між правлінням Богдана Хмельницького та Івана Мазепи) – об’єднати Україну й покласти край іноземному пануванню в ній.

Дорошенко в 1666 році уклав союз із Кримським ханством. А вже за десять років, у 1676-му, присягнув на вірність московському царю Федору ІІІ. Гетьманську булаву після Дорошенка отримав Іван Самойлович. Йому також служив Іван Мазепа. «Тривалий час, майже 15 років, Мазепа був помічником Самойловича, а потім – генеральним есаулом. Він відчутно впливав на політику гетьмана в ті часи», – розповідає Таїрова-Яковлєва.

Радянська, а пізніше й російська історіографія використає численні перипетії в житті Івана Мазепи, щоб оголосити його таким собі «вічним зрадником». Мовляв, спочатку він зрадив Яна Казимира, потім – Петра Дорошенка, ще пізніше – царя Петра І. Все це абсолютно не відповідає дійсності, наголошує Таїрова-Яковлєва. Щодо польського королівського двору вона оповідатиме у своїй книжці, а от міф про зраду Петра Дорошенка розвінчує просто зараз.

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У 1674-му Дорошенко відправив Мазепу до османів, але по дорозі той потрапив у полон до запорожців Івана Сірка. Про те, хто такий кошовий отаман Війська Запорізького Іван Сірко, можна написати окрему статтю, і навіть не одну. У різні часи він виступав і проти Москви, і проти Варшави, і проти османів. Сірко не дав вбити Мазепу, і досить скоро той вже працював на Самойловича. Але зрадити Дорошенка, який добровільно зрікся гетьманства, полонений Мазепа не міг ніяк.

Самойлович на короткий час проголосив себе гетьманом Лівобережної та Правобережної України. На ці дві частини наша держава була поділена в часи Руїни. Забігаючи наперед, зауважимо, що згодом Лівобережжя опинилося під владою Москви, а Правобережжя – під владою Речі Посполитої. Самойлович належав до «лівобережних» гетьманів, і ані йому, ані його попереднику Дорошенку не вдалося об’єднати Україну під однією булавою.

Фото: urok-ua.com Сторінка одного з учбових посібників пропонує таку інформацію про гетьманів України. Частина з них пов’язана з періодом Руїни

Був лише один гетьман в історії України, який об’єднав Лівобережжя та Правобережжя, і ім’я йому – Іван Мазепа. Ще служачи у Самойловича, він сформулював для себе свою програму максимум: об’єднання України, економічна незалежність, церковна незалежність, цілісність та безпека України. «Це величезна мета, яку ніхто не міг досягти. Але Мазепа це зробив», – каже Таїрова Яковлєва.

Вона називає п’яту людину, яка мала вплив на Мазепу та залишила в його житті значний слід: Василь Голіцин. Це московський боярин та воєвода царівни Софії Олексіївни. Разом із Самойловичем Голіцин здійснив невдалий похід на Кримське ханство. У провалі Голіцин звинуватив Самойловича та інспірував його відсторонення. Після цього гетьманська булава дісталася Івана Мазепі – так, не без підтримки Голіцина.

Це було у 1687 році – Мазепі тоді виповнилося 47.

Гетьман України. І друг царя Петра?

Ставши гетьманом, Мазепа ще якийсь час дружив і з Голіциним, і з царівною Софією. Слово «дружив», звісно, слід взяти в лапки та не сприймати буквально. Від Голіцина він всотував розуміння того, як загалом облаштовано московське царство, які в ньому підкилимні ігри. Коли у 1689 році після палацового перевороту до влади у Москві прийшла партія Наришкіних, яка усунула від керування царівну Софію і посадила на трон юного Петра І, Мазепа став «дружити» і з ним також.

Він використовував максимум часу для того, щоб розбудовувати українську державу – так, як він її бачив та розумів. Як ревний православний християнин, Мазепа звів майже 350 церков у стилі українського бароко, а ще 80 – відреставрував або перебудував. Особливо він вкладався у розбудову Києво-Печерської лаври, а ще підтримував Києво-Могилянський колегіум, котрий за його правління набув статусу академії.

«Це була надзвичайна щедра людина. Мазепа вкладався у все, що з його точки зору було важливим для культури. Він давав гроші, не рахуючи, якщо йшлося про розвиток поетичного слова, науки, музики тощо. Був меценатом талантів та підтримкою нужденних. Він допомагав митрополиту Дмитру Тупталу, купував для нього дорогі книги, аби той – як письменник та проповідник – міг спокійно завершити свій головний труд – книгу «Житія святих», – говорить Таїрова-Яковлєва.

Вона також додає, що Мазепа мав яскравий підприємницький талант. Він розширив торгівельні відносини з усіма сусідами – Кримським ханством, країнами чорноморсько-дунайського поясу, з Угорщиною, Польщею, Литвою. Але й це не все, бо Мазепа думав про те, як підтримати ті галузі промисловості, які у XVII столітті вимагали сприяння від держави та капіталовкладень. Зокрема, Мазепа написав 14 універсалів, які стосувалися землевідведень під облаштування рудень, селітряних заводів, ковальських цехів. «Мазепа був державником», – резюмує цю частину розмову Тетяна Таїрова-Яковлєва.

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Фото: Український інститут національної пам'яті﻿ А цей портрет Івана Мазепи можна вважати канонічним. Його написав художник Осип Курилас у 1909 році

Увесь цей час, однак, стосунки між Мазепою та Петром І не виходили за рамки васала та сюзерена. У 1699 році Петро І та польський король Август ІІ уклали воєнний союз проти Швеції. І заздалегідь поділили між собою землі, які мали завоювати у шведів.

У 1700 році розпочалася війна, яку ми знаємо під назвою «Північна». Петро І наказав гетьману Мазепі вислати допомогу Августу ІІ, гетьман відіслав один полк козаків, а потім ще 10 тисяч козаків. За це король Август ІІ нагородив Мазепу тим самим сумновідомим орденом «Білого орла».

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Але удача була не на боці росіян. Принаймні – спочатку. У 1704 році король Швеції Карл ХІІ розгромив польську армію, захопив Варшаву, Краків і Львів. За сприяння Карла королем Польщі став Станіслав Лєщинський. Того ж року Мазепа здійснив возз'єднання українських земель, тобто Лівобережжя та Правобережжя. Це сталося тоді, коли на Правобережжі полихало антипольське повстання під проводом Семена Палія. За згодою Петра I Мазепа ввів свої війська на Правобережну Україну, приєднавши її до володінь Лівобережжя.

І це був апогей у відносинах Мазепи та Петра. Надалі московський цар захотів більше, ніж Мазепа був готовий йому дати. Зокрема, захотів використовувати українських козаків як військову силу у далеких походах. Тим часом селяни та міщани України почали жалітися Мазепі на утиски, які вони зазнають від московитів. Нарешті, у 1707 році Петро І підписав указ «Про приєднання Києва та інших Черкаських міст до відомства білгородського розряду». Йшлося, таким чином, про передачу частини Гетьманщини під московське управління.

Відповідаючи на запитання, чи полягала найбільша політична помилка Мазепи у тому, що він взагалі «зв’язався» з Москвою, Таїрова-Яковлєва говорить таке: «Це складне питання. Ілюзія щодо того, що на московську державу можна чинити вплив, мав не один лише Мазепа. І той таки Лазар Баранович, і богослов та філософ Стефан Іворський вважали, що Москву можна реформувати, аби вона розвивалася разом із Гетьманщиною і не подавляла її. Таким був план, який, однак, зазнав фіаско».

Шерше ля фам

У 1706 році Мазепа познайомився з княгинею Ганною Дольською. Це була впливова львівська шляхтянка, яка залюбки займалася, так би мовити, політичним фліртом. Вона спокушала гетьмана пропозицією перейти на бік Карла ХІІ та Станіслава Лєщинського, котрому, до речі, Дольська доводилася тіткою. З останнім Мазепа вступив у таємне листування. А 30 жовтня 1708 року була укладена угода між Карлом XІІ та Іваном Мазепою про спільні військові дії проти царя Петра І. «Щоб руський нарід скинув московське ярмо і був вільним», – йшлося у ній.

Звісно, що про перемовини між Мазепою та польсько-шведською стороною дізнався Петро І. Війська царя знищили гетьманську столицю Батурин, стративши тисячі мирних жителів. Імператор ініціював накладання анафеми на Мазепу, а сам гетьман увійшов до російських підручників з історії як зрадник.

Мазепу виказав Василь Кочубей, батько хрещениці Мазепи Мотрі. Цар Петро І спочатку не повірив Кочубею та видав його Мазепі, котрий стратив свого кума. Але згодом Петро зрозумів, що Мазепа дійсно змінив політичну сторону. І гетьман, котрий разом із Карлом ХІІ був змушений тікати до Молдовського князівства, шкодував тільки про те, що не знищив Кочубея раніше – ще на початку свого гетьманства. Так принаймні говорить Таїрова-Яковлєва. Можливо, саме це і було найбільшою політичною помилкою Івана Мазепи.

Фото: Історична правда Про Мазепу та його союз зі шведським королем пише французька Gazette. У статті йдеться, зокрема про те, що «шведська армія, продовживши свій похід в бік України, за Бористеном [Дніпром] прибула до князівства Чернігівського. 6 листопада король Швеції прагнув заснувати свою штаб-квартиру в місті Чернігові, столиці князівства, на Десні: він уклав договір з козаками, згідно з яким вони мали допомагали забезпечувати продовольством його військо та певну кількість козаків…»

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Але, як вже сказано, Мазепа хрестив дитину Кочубея – доньку Мотрю. Любовна пристрасть 65-річного гетьмана до зовсім юної дівчини є загальновідомою. Звісно, він не міг одружитися з хрещеницею, а тому клопотав про спеціальний церковний дозвіл. Але з дозволом чи без, батьки Мотрі були проти такого шлюбу, тому що самі прагнули влади.

Іван Мазепа був одружений в молодості, але перший його шлюб залишився бездітним. «Мотря була для нього останньою надією на сім’ю, на можливість мати дітей. Роман із нею почався через два роки після того, як Мазепа овдовів. Він не мав нащадків, і для нього це була величезна трагедія. Тим більше, що загинув його племінник Іван Обидовський, якого Мазепа і бачив таким нащадком», – розповідає Таїрова-Яковлєва.

І додає: «Мазепа подобався жінкам. Він вмів гарно залицятися. Робив добрі подарунки, писав красиві листи та вірші, співав пісні. Словом, умів подобатися». Попри це, гетьман помирав самотній і на чужині. Його не стало 22 вересня 1709 року.

«Погруддя Мазепи в Києво-Печерській Лаврі – хороше, але це недостатнє відзначення. Думаю, що Мазепа заслуговує на пам'ятник в центрі Києва. Він – та людина, яка здатна об'єднати різні регіони України. Бо народився він під Білою Церквою, багато років жив у Києві, а потім – на Волині. А ще Мазепа єднає Україну та Європу, що також відіграє значну роль», – переконана Тетяна Таїрова-Яковлєва.

І якщо ця думка близька міській та державній владі, в Києві – і не обов’язково на місці монумента Леніну! – може постати ще один пам’ятник Мазепі. А написом на ньому хай буде заповіт гетьмана, який вже зараз виконують наші Збройні Сили:

«Нуте врагов, нуте бити!

Самопали набивайте,

Острих шабель добувайте,

А за віру хоч умріте,

І вольностей бороніте!

Нехай вічна буде слава,

Же през шаблі маєм права».