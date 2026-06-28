У Києво-Печерській лаврі встановили погруддя Івана Мазепи

Зеленський також анонсував повноцінний пам'ятник гетьману на місці, де в 2013 році повалили Леніна.

У Києво-Печерській лаврі поставили погруддя гетьмана Івана Мазепи.

Під час відкриття президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відновлює історичну справедливість.

"Сьогодні ми виправляємо ще одну історичну несправедливість. Відтепер тут, у Києво-Печерській Лаврі абсолютно по праву стоятиме погруддя великого українця та покровителя Лаври – Івана Мазепи", – сказав Зеленський.

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Президент також анонсував встановлення повноцінного пам'ятника гетьману Івану Мазепі в центрі Києва, де у 2013 році повалили Леніна.

"Вважаю, що ідеальне місце для нього існує. Існує з грудня 2013 року на бульварі Шевченка. Я впевнений, там де Ленін впав, там міцно стоятиме Мазепа", - сказав Зеленський.

Фото: LB.ua Погруддя Івана Мазепи

Іван Мазепа був одним із найважливіших меценатів Києво-Печерської лаври. Він фінансував будівництво мурів, церков, дзвіниці та дарував монастирю коштовні речі. Однак, після його союзу зі шведами проти Москви ім’я Мазепи було викреслене з церковних поминань. У 2023 році в Києво-Печерській лаврі вперше помолилися за упокій Івана Мазепи.

Нагадаємо, пам'ятник Леніну на Бессарабці активісти повалили у грудні 2013 року під час Революції Гідності. Відтоді місце залишалося порожнім, а навколо його майбутнього точилися дискусії. У квітні в КМДА повідомили, що планують оновити громадський простір на розі бульвару Тараса Шевченка і вулиці Хрещатик, зробивши його безбар’єрним. Також говорили, що на місці пам'ятника Леніну облаштують фонтан.