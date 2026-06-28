На Донеччині через обстріли РФ постраждали троє цивільних

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Унаслідок російських обстрілів на Донеччині постраждали троє цивільних.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 485 людей, у тому числі 46 дітей", – ідеться у повідомленні.

У Донецькому Миколаївської громади пошкоджено адмінбудівлю, багатоповерхівку і приватний будинок, у Райгородку – багатоповерхівку. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено господарську споруду.

У Краматорську поранені двоє людей. У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади пошкоджено вантажівку.