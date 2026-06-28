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У результаті атаки дронів у Краснодарському краї РФ палає Слов’янський НПЗ

На об'єкті виникли масштабні пожежі.

У результаті атаки дронів у Краснодарському краї РФ палає Слов’янський НПЗ
пожежа на Слов'янському НПЗ
Фото: Exilenova+

У ніч проти 28 червня ударні безпілотники атакували нафтопереробне підприємство у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю РФ. Внаслідок удару на території заводу виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляють Astra та Exilenova+.

Факт атаки також підтвердили в оперативному штабі Краснодарського краю. Російська влада традиційно заявила, що на територію підприємства нібито впали уламки безпілотників, однак оприлюднені фото та відео свідчать про значні масштаби займання.

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Пожежу також зафіксував супутниковий сервіс NASA FIRMS. За його даними, осередок займання було виявлено близько 03:33 за місцевим часом.

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Ціллю атаки стало підприємство ТОВ «Славянск ЭКО» (Слов'янський НПЗ) — незалежний нафтопереробний завод, який є одним із найбільших активів групи компаній та спеціалізується на первинній і вторинній переробці нафти з орієнтацією на експорт.

Слов'янський НПЗ розташований приблизно за 400–450 кілометрів від кордону України. Його проєктна потужність становить до 5,2 млн тонн сирої нафти на рік, тоді як у 2023 році підприємство переробило близько 4,19 млн тонн.

Аналіз супутникових знімків свідчить про наявність на НПЗ близько 74 резервуарів.

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