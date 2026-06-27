70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
ГоловнаСуспільствоВійна

Дрони СБУ вдруге за місяць уразили нафтоперекачувальну станцію "Второво" в Росії

"Второво" забезпечує пальним Москву.

Дрони СБУ вдруге за місяць уразили нафтоперекачувальну станцію "Второво" в Росії
нафтоперекачувальна станція "Второво"
Фото: СБУ

Дрони СБУ вдруге за цей місяць уразили нафтоперекачувальну станцію "Второво", яка забезпечує пальним москву

Про це розповіли у Службі безпеки.

"Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання в межах 40-денної операції впливу на рф, воїни "Альфи" СБУ завдали успішних ударів по лінійно-виробничо-диспетчерській станції "Второво" у Володимирській області рф", – ідеться у повідомленні.

Реклама

"Второво" входить до структури АТ "Транснефть-Верхняя Волга" та є ключовим логістичним вузлом для перекачування світлих нафтопродуктів до експортних портів і внутрішніх споживачів. Через неї здійснюється транспортування дизельного пального до московського кільцевого нафтопродуктопроводу, а звідти – на великі нафтобази навколо Москви. 

Також станція забезпечує постачання нафтопродуктів на експорт через порти Балтійського моря.

Читайте такожУкраїнські ракети «Фламінго» могли уразити завод «Титан-Барикади», залучений до виробництва «Орешника»

За попередньою інформацією, безпілотники СБУ влучили в технічні будівлі об’єкта, після чого відбулася детонація.

Попередня атака безпілотників СБУ на "Второво" відбулася 10 червня цього року. 

"СБУ й надалі проводитиме спецоперації на стратегічних об’єктах рф, що забезпечують функціонування її воєнної економіки. Ворог повинен відчути наслідки своєї агресії не лише на полі бою, а й у власному бюджеті, логістиці та експортних доходах. Кожен уражений об’єкт – це зменшення ресурсів для ведення війни та вища ціна, яку кремль змушений платити за продовження агресії".

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies