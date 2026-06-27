Дрони СБУ вдруге за місяць уразили нафтоперекачувальну станцію "Второво" в Росії

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Дрони СБУ вдруге за цей місяць уразили нафтоперекачувальну станцію "Второво", яка забезпечує пальним москву

Про це розповіли у Службі безпеки.

"Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання в межах 40-денної операції впливу на рф, воїни "Альфи" СБУ завдали успішних ударів по лінійно-виробничо-диспетчерській станції "Второво" у Володимирській області рф", – ідеться у повідомленні.

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"Второво" входить до структури АТ "Транснефть-Верхняя Волга" та є ключовим логістичним вузлом для перекачування світлих нафтопродуктів до експортних портів і внутрішніх споживачів. Через неї здійснюється транспортування дизельного пального до московського кільцевого нафтопродуктопроводу, а звідти – на великі нафтобази навколо Москви.

Також станція забезпечує постачання нафтопродуктів на експорт через порти Балтійського моря.

За попередньою інформацією, безпілотники СБУ влучили в технічні будівлі об’єкта, після чого відбулася детонація.

Попередня атака безпілотників СБУ на "Второво" відбулася 10 червня цього року.

"СБУ й надалі проводитиме спецоперації на стратегічних об’єктах рф, що забезпечують функціонування її воєнної економіки. Ворог повинен відчути наслідки своєї агресії не лише на полі бою, а й у власному бюджеті, логістиці та експортних доходах. Кожен уражений об’єкт – це зменшення ресурсів для ведення війни та вища ціна, яку кремль змушений платити за продовження агресії".