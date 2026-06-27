Спротив: Кремль продовжує політику заселення росіянами на ТОТ Херсонщини

Також РФ посилює демографічний тиск на місцеве населення т.о. Херсонщини.

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Кремль продовжує реалізовувати політику заселення тимчасово окупованих територій Херсонщини росіянами. Цього разу окупаційна адміністрація оголосила про масштабну забудову східної частини окупованого Каланчаку.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За оприлюдненими планами, під новий житловий район виділено понад 87 гектарів землі. На цій території окупанти планують звести багатоквартирні будинки, приватне житло, а також об’єкти соціальної інфраструктури – школу, дитячий садок та інші установи.

Як зазначає спротив, окупаційна влада продовжує формувати житловий фонд для переселенців із Росії. Насамперед житло призначається для чиновників, силовиків, військовослужбовців та працівників російських державних структур.

У Центрі нацспротиву також наголошують, що новоприбулі мають стати опорою окупаційного режиму на захоплених територіях.

Водночас, за їхніми даними, РФ посилює демографічний тиск на місцеве населення, змінюючи склад мешканців регіону.