Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
ГоловнаСуспільствоВійна

Спротив: Кремль продовжує політику заселення росіянами на ТОТ Херсонщини

Також РФ посилює демографічний тиск на місцеве населення т.о. Херсонщини.

Спротив: Кремль продовжує політику заселення росіянами на ТОТ Херсонщини
росіяни
Фото: Служба зовнішньої розвідки

Кремль продовжує реалізовувати політику заселення тимчасово окупованих територій Херсонщини росіянами. Цього разу окупаційна адміністрація оголосила про масштабну забудову східної частини окупованого Каланчаку.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За оприлюдненими планами, під новий житловий район виділено понад 87 гектарів землі. На цій території окупанти планують звести багатоквартирні будинки, приватне житло, а також об’єкти соціальної інфраструктури – школу, дитячий садок та інші установи.

Як зазначає спротив, окупаційна влада продовжує формувати житловий фонд для переселенців із Росії. Насамперед житло призначається для чиновників, силовиків, військовослужбовців та працівників російських державних структур.

У Центрі нацспротиву також наголошують, що новоприбулі мають стати опорою окупаційного режиму на захоплених територіях. 

Водночас, за їхніми даними, РФ посилює демографічний тиск на місцеве населення, змінюючи склад мешканців регіону.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies