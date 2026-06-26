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СБУ та ОГП оголосили заочну підозру російському судді за незаконне ув’язнення військовополоненого з "Азову"

У серпні 2025 року він засудив військового окремого загону спеціального призначення "Азов" до 19 років ув'язнення.

СБУ та ОГП оголосили заочну підозру російському судді за незаконне ув’язнення військовополоненого з "Азову"
СБУ та ОГП оголосили заочну підозру російському судді
Фото: СБУ

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора задокументували воєнні злочини ще одного судді Південного окружного військового суду РФ, який причетний до незаконного засудження українських військовополонених.

За даними слідства, фігурант ухвалював рішення про ув’язнення українських захисників на підставі сфабрикованих обвинувачень. У серпні 2025 року він ухвалив незаконний вирок українському військовополоненому - військовослужбовцю окремого загону спеціального призначення "Азов", призначивши йому 19 років позбавлення волі.

Фактично українського захисника засудили за виконання військового обов’язку та участь у збройному опорі державі-агресору на боці України.

У СБУ наголошують, що так звані “судові процеси” проводилися з грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Відповідно до Женевської конвенції, військовополонені мають статус комбатантів і не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності лише за участь у бойових діях.

Правоохоронці кваліфікували дії російського судді як воєнний злочин за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, зокрема норм Женевської конвенції про поводження з військовополоненими).

Йому заочно повідомлено про підозру. Оскільки фігурант перебуває на території рф, тривають заходи для його встановлення та притягнення до відповідальності.

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