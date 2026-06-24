У Херсоні викрили схему розкрадання під час будівництва протирадіаційного укриття

У Херсоні викрили ймовірну схему привласнення бюджетних коштів під час будівництва протирадіаційного укриття для одного з професійних училищ міста. За даними слідства, сума завданих збитків перевищує 3,1 млн грн.

Як повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, наприкінці 2024 року одне з управлінь Херсонської міської ради уклало договір із приватною будівельною компанією на зведення захисної споруди. Проєкт передбачав також обов’язковий авторський і технічний нагляд за виконанням робіт.

Втім, під час перевірки вже виконаних робіт виявили суттєві розбіжності між документацією та фактичним станом об’єкта.

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За версією слідства, підрядник вносив до актів виконаних робіт завищені або фіктивні обсяги робіт і матеріалів – так зване "повітря" в кошторисах. Зокрема, у звіти могли бути внесені неіснуючі будівельні роботи, включно з армуванням конструкцій на сотні тисяч гривень.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Експертизи підтвердили значне завищення вартості робіт. У результаті державі завдано збитків на понад 3,1 млн грн.

Директору підрядної організації повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України (привласнення майна в особливо великих розмірах та службове підроблення).

Також підозри отримали фахівці з технічного й авторського нагляду – їм інкримінують службову недбалість.

Слідство триває, вирішується питання щодо запобіжних заходів.