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ОГП: експосадовця Мінкультури підозрюють у сприянні незаконному виїзду чоловіків за кордон під виглядом музичного туру

У документах чоловіків зазначали як "учасників музичного гурту".

ОГП: експосадовця Мінкультури підозрюють у сприянні незаконному виїзду чоловіків за кордон під виглядом музичного туру
Колишньому т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України повідомлено про підозру
Фото: Руслан Кравченко

Колишньому т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України. 

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За даними слідства, схема передбачала оформлення виїзду чоловіків призовного віку під виглядом участі у благодійних концертах за кордоном. У документах вони були зазначені як учасники музичного гурту, хоча фактично не мали жодного стосунку до музичної діяльності.

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Зазначається, спочатку Держприкордонслужба відмовила цим особам у перетині кордону. Однак згодом посадовець повторно звернувся до ДПСУ з листом із проханням сприяти їхньому виїзду як учасників музичного гурту. Саме цей документ став підставою для перетину державного кордону.

У результаті, за даними слідства, вісім чоловіків призовного віку виїхали з України та досі не повернулися.

В ОГП наголошують, що під час воєнного стану будь-які рішення посадовців щодо виїзду військовозобов’язаних мають критичне значення для державної безпеки та справедливості.

"Посада не дає права обходити закон. Державний документ не може бути прикриттям для схеми. І під час війни відповідальність високопосадовців має бути не меншою, а більшою", – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України слідчими Національної поліції.

Слідство триває, встановлюються додаткові епізоди та можливі співучасники.

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