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В Україні засудили агента РФ, який готував підпали об'єктів "Укрзалізниці" на Черкащині

Російського агента засудили до понад 12 років ув'язнення.

В Україні засудили агента РФ, який готував підпали об'єктів "Укрзалізниці" на Черкащині
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

За матеріалами СБУ до понад 12 років ув'язнення засудили агента РФ, який готував підпали об'єктів "Укрзалізниці" у Черкаській області.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"За доказвою базою Служби безпеки тюремний строк отримав російський агент, якого СБУ викрила у липні 2024 року на підготовці серії диверсій у Черкаській області", ідеться у повідомленні відомства.

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Як встановило розслідування, він намагався знищити релейні шафи сигнальної установки, що регулюють рух поїздів на одній з магістральних ліній залізничного сполучення регіону.

Для виконання завдання ворога зловмисник придбав вогнезахисні рукавиці та каністру з легкозаймистою сумішшю, яку мав вилити на технологічне обладнання Укрзалізниці і підпалити.

За допомогою диверсій рашисти сподівалися порушити логістику вантажних перевезень територією центрального регіону України.

Співробітники СБУ завчасно викрили задум ворога і затримали агента на спробі підпалу релейної шафи.

За матеріалами справи, замовлення рф виконував місцевий безробітний, який погодився працювати на ворога в обмін на гроші.

До уваги російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах. 

Під час обшуку в зловмисника вилучено знаряддя злочину разом із смартфоном, за допомогою якого він координував підривну діяльність з рашистами.

За матеріалами Служби безпеки агента визнано винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив йому 12 років і 1 місяць позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування проводили співробітники Управління СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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