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ВАКСу виділили нове приміщення

Раніше там була частина структурних підрозділів Міністерства економіки.

ВАКСу виділили нове приміщення
ВАКС
Фото: Lb.ua

Кабмін забезпечив нове приміщення для розміщення Вищого антикорупційного суду.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Будівля знаходиться в Києві, відповідає всім технічним і безпековим вимогам та забезпечує потреби для подальшого розвитку судочинства», - запевнила глава уряду.

У приміщенні раніше була частина структурних підрозділів Міністерства економіки.

Свириденко додала, що рішення уряду передбачає поетапне переміщення державних органів у нове приміщення, щоб «забезпечити безперебійну роботу обох інституцій».

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