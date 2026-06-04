ВАКСу виділили нове приміщення

Раніше там була частина структурних підрозділів Міністерства економіки.

Кабмін забезпечив нове приміщення для розміщення Вищого антикорупційного суду.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Будівля знаходиться в Києві, відповідає всім технічним і безпековим вимогам та забезпечує потреби для подальшого розвитку судочинства», - запевнила глава уряду.

У приміщенні раніше була частина структурних підрозділів Міністерства економіки.

Свириденко додала, що рішення уряду передбачає поетапне переміщення державних органів у нове приміщення, щоб «забезпечити безперебійну роботу обох інституцій».