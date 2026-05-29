Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Ідентифікували ще трьох генералів та полковника РФ, які спланували удари по Сумах у 2025 році

Тоді загинули 6 мирних людей, серед них 17-річний хлопець.

Ідентифіковані росіяни, які керували обстрілом Сум
Фото: СБУ

Українські правоохоронці ідентифікували ще 4 офіцерів вищого командного складу ЗС РФ, які спланували удари «Градами» по Сумах у червні минулого року. 

Як розповіли у Сумській облпрокуратурі, ці військовослужбовці 44-го армійського корпусу визначили цілі та віддали накази на артилерійське ураження міста Суми 2, 3 та 5 червня 2025 року. У СБУ назвали їх

Під час минулорічного обстрілу окупанти застосували РСЗВ БМ-21 «Град» з осколково-фугасними далекобійними снарядами. Встановлено також місце, з якого ворог обстрілював обласний центр. Тоді загинули 6 мирних людей, зокрема 17-річний хлопець. Ще 26 людей постраждали, серед них – діти трьох та семи років. Була пошкоджена цивільна інфраструктура. 

Прийняли рішення про удар по Сумах та організували його здійснення:

  • генерал-полковник Олександр Лапін – командувач угруповання військ (сил) «Север», який на той час був командувачем Ленінградського військового округу рф;
  • генерал-майор Сергій Рюмшин – т.в.о. начальника штабу - перший заступник командувача російського угруповання військ «Север»;
  • генерал-лейтенант Олександр Кравцов – командувач угруповання військ «Курск»;
  • полковник Віталій Кульгав’юк – начальник штабу - заступник командувача російського угруповання військ «Курск».

Раніше встановили чотирьох російських офіцерів, які виконали злочинний наказ та організували обстріл Сум. У листопаді 2025 року їм було заочно повідомлено про підозру. Це: 

  • командир полку, полковник, та його перший заступник, підполковник; 
  • начальник артилерії полку, підполковник, та командир реактивної артилерійської батареї, капітан. 

Наразі їм змінено повідомлення про підозри, відтак дії 8 офіцерів заочно кваліфіковано за ч. 1 та ч. 2 ст. 438 КК України. Вирішується питання щодо оголошення всіх підозрюваних у розшук.

