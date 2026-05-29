Ідентифікували ще трьох генералів та полковника РФ, які спланували удари по Сумах у 2025 році

Українські правоохоронці ідентифікували ще 4 офіцерів вищого командного складу ЗС РФ, які спланували удари «Градами» по Сумах у червні минулого року.

Як розповіли у Сумській облпрокуратурі, ці військовослужбовці 44-го армійського корпусу визначили цілі та віддали накази на артилерійське ураження міста Суми 2, 3 та 5 червня 2025 року. У СБУ назвали їх.

Під час минулорічного обстрілу окупанти застосували РСЗВ БМ-21 «Град» з осколково-фугасними далекобійними снарядами. Встановлено також місце, з якого ворог обстрілював обласний центр. Тоді загинули 6 мирних людей, зокрема 17-річний хлопець. Ще 26 людей постраждали, серед них – діти трьох та семи років. Була пошкоджена цивільна інфраструктура.

Прийняли рішення про удар по Сумах та організували його здійснення:

генерал-полковник Олександр Лапін – командувач угруповання військ (сил) «Север», який на той час був командувачем Ленінградського військового округу рф;

генерал-майор Сергій Рюмшин – т.в.о. начальника штабу - перший заступник командувача російського угруповання військ «Север»;

генерал-лейтенант Олександр Кравцов – командувач угруповання військ «Курск»;

полковник Віталій Кульгав’юк – начальник штабу - заступник командувача російського угруповання військ «Курск».

Раніше встановили чотирьох російських офіцерів, які виконали злочинний наказ та організували обстріл Сум. У листопаді 2025 року їм було заочно повідомлено про підозру. Це:

командир полку, полковник, та його перший заступник, підполковник;

начальник артилерії полку, підполковник, та командир реактивної артилерійської батареї, капітан.

Наразі їм змінено повідомлення про підозри, відтак дії 8 офіцерів заочно кваліфіковано за ч. 1 та ч. 2 ст. 438 КК України. Вирішується питання щодо оголошення всіх підозрюваних у розшук.