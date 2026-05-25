Довічне позбавлення волі та 15 років тюрми: в Одесі засудили російської агентурної групи

Агенти ФСБ шпигували для Росії в Одесі.

Реальні терміни ув’язнення отримали одразу троє російських агентів, яких СБУ викрила в Одесі у липні 2024 року. Ї призначили від довічного до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За інформацією відомства, зловмисники діяли у складі організованої злочинної групи, що входила до агентурної мережі ФСБ та коригувала ракетно-дронові атаки на портове місто.

Наразі головному агенту (резиденту) ворожого осередку суд призначив довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. При цьому двоє його спільників отримали по 15 років тюрми з конфіскацією всього належного їм майна.

Як встановило розслідування, засудженими є завербовані ворогом двоє мобілізованих та їхня знайома мешканка Одеси.

За завданням російської спецслужби вони відстежували та передавали рашистам геолокації української ППО, яка обороняє місто.

Щоб виявити відповідні координати, агенти об’їжджали на таксі обласний центр та його прилеглі райони.

У разі виявлення військових об’єктів зловмисники приховано фотографували їх та позначали геолокації на гугл-картах.

Також агентурна група відстежувала ситуацію на території морського порту Одеси. Для цього мала замасковано встановити там магнітні камери з функцією віддаленого доступу для російських спецслужбістів.

Для конспірації російські агенти використовували окремі мобільні телефони, за допомогою яких координували свої дії з фсб.

Додатково їхня спільниця маскувала зовнішність, постійно змінюючи перуки під час підготовки до розвідувальної вилазки.

Співробітники СБУ затримали резидента агентурної групи та його поплічника «на гарячому», коли вони фотографували військовий об’єкт.

Третю учасницю ворожого осередку затримали в її помешканні після того, як вона провела дорозвідку поблизу потенційної «цілі».

За матеріалами Служби безпеки агентів визнано винними за ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена організованою групою в умовах воєнного стану).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.