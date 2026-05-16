На Харківщині головній інженерці підприємства оголосили підозру через забруднення земель

У Чугуївському районі Харківської області правоохоронці розслідують факт забруднення земель через витік небезпечних речовин із підприємства. Головній інженерці повідомили про підозру.

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, підприємство, яке спеціалізується на виробництві хімічної продукції, мийних засобів, органічних речовин, олії та жирів, тривалий час працювало з порушенням вимог природоохоронного законодавства.

У прокуратурі зазначають, що головна інженерка відповідала за екологічну безпеку виробництва, контроль за відходами та дотримання природоохоронних норм, однак не забезпечила належний контроль за технологічним обладнанням і виробничими процесами.

У результаті на території підприємства стався витік забруднювальних речовин, які потрапили у ґрунт.

Комплексна судова експертиза виявила значне перевищення у землі показників амонію, нітратів, фосфору та інших небезпечних для довкілля речовин.

"Судова інженерно-екологічна експертиза встановила, що причиною забруднення стала саме господарська діяльність підприємства та витоки з технологічного обладнання", – повідомили у прокуратурі.

Головній інженерці оголосили підозру за ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу України — забруднення або псування земель речовинами, шкідливими для життя, здоров’я людей або довкілля.

Наразі триває досудове розслідування.