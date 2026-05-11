Зрадники потрапили у полон ЗСУ на Покровському, Краматорському і Горіховському напрямках.

За доказовою базою військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали ще четверо зрадників, які воювали проти України, інформує СБУ.

Зловмисників взяли у полон під час боїв на Покровському, Краматорському і Горіховському напрямках Донецької та Запорізької областей.

Одним із засуджених є мешканець тимчасово окупованого Маріуполя. У жовтні 2024 року він приєднався до 1-ї окремої мотострілецької бригади збройних угруповань країни-агресора.

Перебуваючи на посаді снайпера, він брав безпосередню участь у штурмах позицій Сил оборони в районі Покровська.

Через рік після зарахування до лав рашистів зрадник потрапив у полон до українських захисників поблизу селища Затишок.

Ще один зрадник, перебуваючи у тимчасово захопленій Макіївці на Донеччині,у жовтні 2024 року «мобілізувався» до 291-го мотострілецького полку Південного військового округу рф.

Вже через місяць українські захисники взяли його у полон під час боєзіткнення в районі селища Копані Пологівського району Запорізької області.

Інший зловмисник після початку повномасштабної війни виїхав до Єкатеринбурга Свердловської області рф, де уклав контракт з міноборони країни-агресора. Там його призначили водієм у 15-ту окрему мотострілецьку бригаду російської армії.

У березні 2024 року він брав участь у штурмі позицій Сил оборони в районі селища Бердичі на Покровському напрямку. Тоді його підрозділ з 15 осіб був майже повністю знищений українськими воїнами, а зрадника як одного з небагатьох вцілілих взяли у полон.

Його поплічник з Донеччини встиг повоювати менше місяця – на початку березня 2024 року він приєднався до 242-го мотострілецького полку армії рф, а вже наприкінці березня того ж року був взятий у полон в районі Калинівки.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Розслідування проводили спільно зі слідчими ГУ СБУ в Донецькій та Луганській області, Управління СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва Донецької та Запорізької обласних прокуратур.