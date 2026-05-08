Чоловіка, який напав на співробітників ТЦК у Дніпрі, засудили до 5 років

Суд визнав його винним у нанесенні ножових поранень двом військовослужбовцям під час заходів оповіщення.

У Дніпрі суд виніс вирок чоловіку, який напав із ножем на двох військовослужбовців ТЦК та СП під час проведення мобілізаційних заходів.

Інцидент стався 25 грудня 2025 року на вулиці Калиновій. За даними слідства, під час перевірки військово-облікових документів чоловік відмовився надати свої дані, після чого конфлікт переріс у напад. Постраждалих військових госпіталізували з ножовими пораненнями.

Згідно з висновками судово-медичних експертиз, один із військових отримав проникаюче поранення живота з ушкодженням кишківника та внутрішньою кровотечею.

Другий потерпілий отримав численні різані та колото-різані поранення кінцівок з ушкодженням вен та сухожиль.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав провину, однак пояснив свої дії конфліктною ситуацією та панікою під час затримання.

Дії обвинуваченого кваліфіковано як умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень службовим особам у зв’язку з їхньою службовою діяльністю (ч. 3 ст. 350 КК України).

Суд призначив обвинуваченому 5 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили він залишатиметься під вартою. Строк покарання рахуватиметься з 25 грудня 2025 року.