«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Володимир Зеленський доручив розробити закон про військові компанії

Вже готується законодавча основа, закон планують ухвалити цього року. 

Президент доручив розробити закон про військові компанії.

Про це Володимир Зеленський розповів у своєму вечірньому зверненні.

"ВС України, розвідка, необхідні урядовці, команда Офісу готують законодавчу основу для того, що називається у світі «військовими компаніями». Я доручив розробити для України найбільш оптимальний формат і цього року забезпечити ухвалення закону", - заявив Зеленський.

 За словами Президента, провідні держави світу залучають своїх громадян для роботи в приватних військових компаніях і в деяких інших організаційних формах.

 "Важливо дати нашу державну відповідь на цю нішу, на цю можливість, на цей попит у сфері експорту безпеки", - додав він. 

  • Зеленський заявив про посилення контрактних умов для піхотинців, збільшення фінансового забезпечення військових, розширення постачання необхідного обладнання.
