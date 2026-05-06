Володимир Зеленський доручив розробити закон про військові компанії

Вже готується законодавча основа, закон планують ухвалити цього року.

Президент доручив розробити закон про військові компанії.

Про це Володимир Зеленський розповів у своєму вечірньому зверненні.

"ВС України, розвідка, необхідні урядовці, команда Офісу готують законодавчу основу для того, що називається у світі «військовими компаніями». Я доручив розробити для України найбільш оптимальний формат і цього року забезпечити ухвалення закону", - заявив Зеленський.

За словами Президента, провідні держави світу залучають своїх громадян для роботи в приватних військових компаніях і в деяких інших організаційних формах.

"Важливо дати нашу державну відповідь на цю нішу, на цю можливість, на цей попит у сфері експорту безпеки", - додав він.