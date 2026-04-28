ГоловнаПраво

Суд дозволив заочно розслідувати справу екснардепа-бенефіціара банку «Фінанси та Кредит»

Його підозрюють у причетності до розтрати майна банку в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Костянтин Жеваго
Фото: Ліга

Печерський районний суд Києва за клопотанням сторони обвинувачення надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього народного депутата – бенефіціара АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Про це пише пресслужба Офісу генпрокурора.

Прізвища екснардепа не вказують, але, як можна зрозуміти із матеріалів справи, йдеться про Костянтина Жеваго. Його підозрюють у причетності до розтрати майна банку в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. 

За версією слідства в 2007–2015 роках, він за попередньою змовою зі службовими особами банку організував схему, через яку з банку було виведено 113 млн доларів США. На той час це становило понад 2,5 млрд грн.

Механізм полягав у тому, що кошти банку, розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банківських установах передали в заставу під кредитну лінію для однієї із офшорних компаній, яку контролював сам підозрюваний.

Після того, як умови кредитних договорів не виконували, поручителем за якими виступав банк «Фінанси та Кредит», гроші списувалися з його кореспондентських рахунків.

  • У березні Жеваго вже вручили повідомлення про підозру в іншому кримінальному провадженні. Потім його допитали у статусі підозрюваного.
  • Восени минулого року антикорупційні органи України завершили досудове розслідування у справі щод власника групи "Фінанси та кредит" та його пособника у справі про хабарництво ексголови Верховного Суду.
  • Екснардеп Костянтин Жеваго з жовтня 2019 року перебував у розшуку за підозрою у розтраті 2,5 млрд гривень банку "Фінанси і кредит". Він був депутатом шести скликань українського парламенту, починаючи з 1998 року. У 2019 він програв вибори на своєму окрузі проєктному менеджеру "ProZorro.Продажі" Олексію Мовчану.
  • У грудні 2022 року Жеваго затримали у французькому Куршевелі. 
  • У листопаді минулого року французький суд остаточно відмовився давати дозвіл на екстрадицію Жеваго в Україну, мотивуючи це тим, що тим, що "Україна, перебуваючи у стані війни, була змушена відступити від виконання обов’язків за міжнародними договорами".
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies