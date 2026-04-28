Суд дозволив заочно розслідувати справу екснардепа-бенефіціара банку «Фінанси та Кредит»

Печерський районний суд Києва за клопотанням сторони обвинувачення надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього народного депутата – бенефіціара АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Про це пише пресслужба Офісу генпрокурора.

Прізвища екснардепа не вказують, але, як можна зрозуміти із матеріалів справи, йдеться про Костянтина Жеваго. Його підозрюють у причетності до розтрати майна банку в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

За версією слідства в 2007–2015 роках, він за попередньою змовою зі службовими особами банку організував схему, через яку з банку було виведено 113 млн доларів США. На той час це становило понад 2,5 млрд грн.

Механізм полягав у тому, що кошти банку, розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банківських установах передали в заставу під кредитну лінію для однієї із офшорних компаній, яку контролював сам підозрюваний.

Після того, як умови кредитних договорів не виконували, поручителем за якими виступав банк «Фінанси та Кредит», гроші списувалися з його кореспондентських рахунків.