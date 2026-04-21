Зеленський підписав закони про «промисловий безвіз» та інтеграцію енергоринку

Ці документи наближають українські стандарти виробництва та енергетичну систему до норм Європейського Союзу.

Президент України Володимир Зеленський підписав два євроінтеграційні закони, які наближають українські стандарти виробництва та енергетичну систему до норм Європейського Союзу. 

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

Закон № 4831-ІХ є ключовою технічною умовою для укладення Угоди АСАА (Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції). Основна мета документа  зробити так, щоб українські сертифікати якості визнавалися в ЄС без додаткових перевірок.

Зокрема впроваджуються сучасні процедури перевірки продукції, ідентичні тим, що діють у країнах Євросоюзу.Посилюється контроль за відповідністю товарів технічним регламентам. Суб'єкти господарювання нестимуть чітку відповідальність за безпеку та якість продукції, яку вони постачають на ринок.

Закон спрощує вихід українських виробників на ринки ЄС, знімаючи зайві бюрократичні та фінансові бар'єри.

Закон № 4834-ІХ офіційно закріплює приєднання українського ринку електроенергії до європейського енергопростору. 

У законодавство вводяться поняття агрегації, гнучкості та громадських енергетичних об’єднань. Це дозволить споживачам бути активнішими учасниками ринку та ефективніше керувати споживанням.

Закон створює умови для рівної боротьби між постачальниками, що є запобіжником від монополізму та корупційних схем.Синхронізація правил із ЄС посилює стійкість української енергосистеми та відкриває шлях до повноцінного транскордонного обміну електроенергією.

﻿
