Естонські політики звинуватили Зеленського у шкідливих заявах про напад Росії на Балтію

Президент України нібито підриває довіру до 5 статті НАТО так само, як Дональд Трамп.

В Естонії негативно відреагували на заяви Президента України Володимира Зеленського, який попередив про можливий зв'язок між блокуванням вільного інтернету в Росії та планами Кремля провести атаку на країни Балтії.

Як пише ERR, міністр закордонних справ республіки Маргус Цахкна заперечив правдивість слів глави української держави, пославшись на дані розвідки, які не фіксують концентрації військ чи підготовки нападу на НАТО.

Очільник дипломатії також наголосив на тому, що у реакції НАТО в разі російської агресії "не може бути жодного сумніву", а заяви союзника про ненадійність 5-ої статті Північноатлантичного договору "не сприяють співпраці".

У комітеті парламенту з питань закордонних справ також розкритикували твердження Зеленського, заявивши про те, що Президент "підживлює російську тезу про те, що вони перемагають і атакують, а інші відступають і програють".

Очільник комітету Марко Міхкельсон дорікнув Зеленському, що подібні повідомлення були винесені в публічну площину, а не передані у приватному спілкуванні. Мовляв, Президент вчиняє так само, як Дональд Трамп - тобто підриває довіру до НАТО.