Зеленський: патрульні повинні були зробити все, щоб зупинити вбивцю

Президент заявив що в поліції мають бути переглянуті всі протоколи та правила підготовки патрульних.

Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців прокоментував оголошення про підозру двом патрульним, за дії під час теракту у Києві.

"Екіпаж патрульних прибув на виклик про стрілянину та побачив, що відбувається, бачив поранених, бачив дитину та інших звичайних людей на місці події", - заявив Президент.

Зеленський сказав, що патрульні повинні були зробити все, щоб зупинити вбивцю, але втекли і за це мають понести відповідальність.

"Розраховую, що наступні процесуальні кроки щодо них не будуть затягуватися", – Зеленський.

Президент додав, що мають бути переглянуті всі протоколи реагування, правила підготовки патрульних та застосування зброї.