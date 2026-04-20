Зеленський: патрульні повинні були зробити все, щоб зупинити вбивцю

Президент заявив що в поліції мають бути переглянуті всі протоколи та правила підготовки патрульних.

Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців прокоментував оголошення про підозру двом патрульним, за дії під час теракту у Києві. 

"Екіпаж патрульних прибув на виклик про стрілянину та побачив, що відбувається, бачив поранених, бачив дитину та інших звичайних людей на місці події", - заявив Президент.

Зеленський сказав, що патрульні повинні були зробити все, щоб зупинити вбивцю, але втекли і за це мають понести відповідальність.

"Розраховую, що наступні процесуальні кроки щодо них не будуть затягуватися", – Зеленський. 

Президент додав, що мають бути переглянуті всі протоколи реагування, правила підготовки патрульних та застосування зброї. 

  • Раніше в Офісі Генерального прокурора заявили, що двом поліцейським повідомили про підозру за дії під час теракту у Києві. Їм інкриміновано службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки за ч. 3 ст. 367 КК України.
