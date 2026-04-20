​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Здоров'я

Сезон кліщів: у Києві вже зафіксовано 12 випадків хвороби Лайма

Медики попереджають про загрозу і нагадують, куди звертатися у випадку укусу кліща. 

Іксодовий кліщ
Фото: golos.com.ua

У Києві починається пік активності іксодових кліщів. 

Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я КМДА

Зазначається, що кількість випадків зараження на хворобу Лайма в столиці торік зросла на третину, а перших переносників інфекції виявили в парках вже на початку березня.

2025 рік продемонстрував стрімке зростання захворюваності: у столиці зареєстрували 649 випадків хвороби Лайма (іксодового кліщового бореліозу), що на 34,1% більше, ніж у 2024 році.

Протягом перших трьох місяців 2026 року зафіксовано 12 випадків хвороби Лайма. Половина заражень сталася на території зелених зон міста. 

Ентомологи прогнозують, що у квітні – травні чисельність кліщів суттєво зросте. Тож, аби мінімізувати ризики укусу, медики рекомендують мешканцям столиці: 

  • використовувати репеленти під час прогулянок у парках і лісосмугах; 
  • вибирати світлий одяг, на якому легше помітити кліща, та закривати відкриті ділянки тіла;
  • оглядати себе та домашніх тварин кожні дві години під час прогулянки й обов’язково після повернення додому.
  • у разі укусу – негайно звернутися до травмпункту та проконсультуватися з лікарем-інфекціоністом.

Раніше Міністерство охорони здоров’я нагадало, що сезон активності кліщів перебуває в розпалі. Він триватиме майже до кінця осені, а пік очікується у травні-червні і вересні-жовтні. МОЗ також нагадало, як убезпечитися від укусу

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Читайте також
