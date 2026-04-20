Сезон кліщів: у Києві вже зафіксовано 12 випадків хвороби Лайма

У Києві починається пік активності іксодових кліщів.
Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я КМДА.
Зазначається, що кількість випадків зараження на хворобу Лайма в столиці торік зросла на третину, а перших переносників інфекції виявили в парках вже на початку березня.
2025 рік продемонстрував стрімке зростання захворюваності: у столиці зареєстрували 649 випадків хвороби Лайма (іксодового кліщового бореліозу), що на 34,1% більше, ніж у 2024 році.
Протягом перших трьох місяців 2026 року зафіксовано 12 випадків хвороби Лайма. Половина заражень сталася на території зелених зон міста.
Ентомологи прогнозують, що у квітні – травні чисельність кліщів суттєво зросте. Тож, аби мінімізувати ризики укусу, медики рекомендують мешканцям столиці:
- використовувати репеленти під час прогулянок у парках і лісосмугах;
- вибирати світлий одяг, на якому легше помітити кліща, та закривати відкриті ділянки тіла;
- оглядати себе та домашніх тварин кожні дві години під час прогулянки й обов’язково після повернення додому.
- у разі укусу – негайно звернутися до травмпункту та проконсультуватися з лікарем-інфекціоністом.
Раніше Міністерство охорони здоров’я нагадало, що сезон активності кліщів перебуває в розпалі. Він триватиме майже до кінця осені, а пік очікується у травні-червні і вересні-жовтні. МОЗ також нагадало, як убезпечитися від укусу.