Сезон кліщів: у Києві вже зафіксовано 12 випадків хвороби Лайма

Медики попереджають про загрозу і нагадують, куди звертатися у випадку укусу кліща.

У Києві починається пік активності іксодових кліщів.

Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я КМДА.

Зазначається, що кількість випадків зараження на хворобу Лайма в столиці торік зросла на третину, а перших переносників інфекції виявили в парках вже на початку березня.

2025 рік продемонстрував стрімке зростання захворюваності: у столиці зареєстрували 649 випадків хвороби Лайма (іксодового кліщового бореліозу), що на 34,1% більше, ніж у 2024 році.

Протягом перших трьох місяців 2026 року зафіксовано 12 випадків хвороби Лайма. Половина заражень сталася на території зелених зон міста.

Ентомологи прогнозують, що у квітні – травні чисельність кліщів суттєво зросте. Тож, аби мінімізувати ризики укусу, медики рекомендують мешканцям столиці:

використовувати репеленти під час прогулянок у парках і лісосмугах;

вибирати світлий одяг, на якому легше помітити кліща, та закривати відкриті ділянки тіла;

оглядати себе та домашніх тварин кожні дві години під час прогулянки й обов’язково після повернення додому.

у разі укусу – негайно звернутися до травмпункту та проконсультуватися з лікарем-інфекціоністом.