Хлопчик народився перед самим прибуттям до станції. Поїзна бригада разом із пасажирами оперативно надала необхідну домедичну допомогу. На момент висадки стан матері та новонародженого оцінювався як задовільний.
Йдеться про поїзд №44, який прямував з Івано-Франківська до Черкас.
В «Укрзалізниці» зазначили, що позаграфікові зупинки нині трапляються доволі часто через загрозу атак дронів, однак цього разу причина була значно приємнішою.
Після попередження начальника поїзда вже за три хвилини на пероні у Фастові чергувала команда парамедиків, яка прийняла з 12-го вагона маму з новонародженим пасажиром.
«Прикмет на такий випадок багато, але ми просто побажаємо малюку рости здоровим і якнайшвидше повернутися до наших дитячих вагонів – зустрінемо вже як свого», – додали в Укрзалізниці.