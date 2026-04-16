ГоловнаЗдоров'я

На Київщині жінка народила просто у вагоні під час поїздки, — Укрзалізниця

Вранці поїзд сполученням Івано-Франківськ — Черкаси здійснив незаплановану зупинку у Фастові через народження дитини прямо під час поїздки. 

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці» у Telegram.

Фото: УЗ

Хлопчик народився перед самим прибуттям до станції. Поїзна бригада разом із пасажирами оперативно надала необхідну домедичну допомогу. На момент висадки стан матері та новонародженого оцінювався як задовільний.

Йдеться про поїзд №44, який прямував з Івано-Франківська до Черкас. 

В «Укрзалізниці» зазначили, що позаграфікові зупинки нині трапляються доволі часто через загрозу атак дронів, однак цього разу причина була значно приємнішою.

Після попередження начальника поїзда вже за три хвилини на пероні у Фастові чергувала команда парамедиків, яка прийняла з 12-го вагона маму з новонародженим пасажиром.

«Прикмет на такий випадок багато, але ми просто побажаємо малюку рости здоровим і якнайшвидше повернутися до наших дитячих вагонів – зустрінемо вже як свого», – додали в Укрзалізниці.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies