Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці» у Telegram.

Вранці поїзд сполученням Івано-Франківськ — Черкаси здійснив незаплановану зупинку у Фастові через народження дитини прямо під час поїздки.

Хлопчик народився перед самим прибуттям до станції. Поїзна бригада разом із пасажирами оперативно надала необхідну домедичну допомогу. На момент висадки стан матері та новонародженого оцінювався як задовільний.

Йдеться про поїзд №44, який прямував з Івано-Франківська до Черкас.

В «Укрзалізниці» зазначили, що позаграфікові зупинки нині трапляються доволі часто через загрозу атак дронів, однак цього разу причина була значно приємнішою.

Після попередження начальника поїзда вже за три хвилини на пероні у Фастові чергувала команда парамедиків, яка прийняла з 12-го вагона маму з новонародженим пасажиром.

«Прикмет на такий випадок багато, але ми просто побажаємо малюку рости здоровим і якнайшвидше повернутися до наших дитячих вагонів – зустрінемо вже як свого», – додали в Укрзалізниці.