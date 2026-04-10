Суд відправив посадовця "Укрзалізниці" підозрюваного у хабарництві за грати з можливістю застави

Сума застави – понад 4 мільйони гривень.

Посадовця Укрзалізниці затримали на хабарі 100 000 доларів
Фото: Нацполіція

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 4,3 млн гривень заступнику керівника одного з департаментів Укрзалізниця, якого викрили на одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, посадовця затримали 8 квітня 2026 року під час отримання 100 тисяч доларів. Операцію провели працівники ДБР у взаємодії з Національна поліція України.

Слідство встановило, що до чиновника звернувся представник підприємства, яке займається видобутком корисних копалин, з питанням оформлення документів для демонтажу або перенесення залізничної колії, що перебувала на балансі «Укрзалізниці» та проходила через територію родовища.

Посадовець запевнив, що може сприяти отриманню відповідного дозволу, однак за свої «послуги» вимагав 100 тисяч доларів. Для підтвердження домовленостей він навіть пообіцяв надати розписку про отримання коштів.

Його затримали одразу після передачі всієї суми та оформлення розписки.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.

