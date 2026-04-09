Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Атака дронів на західні регіони: є влучання в Хмельницькій, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській областях і Буковині
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
уточненоШтрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
На Буковині судитимуть чоловіка, що спонукав дітей до створення інтимного контенту

Задокументовано щонайменше п’ять таких епізодів.

Фото: Офіс Генерального прокурора

На Буковині судитимуть 48-річного жителя Дністровського району, що займався сексуальною експлуатацію дівчаток.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, чоловік створив в одному з месенджерів кілька акаунтів, знайомився з неповнолітніми дівчатками та вів листування, видаючи себе за однолітка. Надалі спонукав дітей до створення та надсилання йому їх інтимних фото та відео. 

Якщо дитина відмовлялася, він тиснув і шантажував.

Правоохоронці задокументували щонайменше п’ять таких епізодів. Потерпілі  дівчатка віком 8–10 років із Чернівецької, Київської, Львівської та Хмельницької областей. Ще одна дитина на момент вчинення злочину перебувала за кордоном.

Під час обшуку у нього вилучили мобільні телефони, сім-карти, флеш-накопичувачі та комп’ютерну техніку на яких зберігались фото - та відеофайли, які відносяться до дитячої порнографії.

Чоловікові інкримінують розбещення малолітніх, виготовлення та зберігання дитячої порнографії, а також вербування дітей з метою експлуатації.

Наразі він перебуває під вартою.

﻿
