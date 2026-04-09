На Буковині судитимуть чоловіка, що спонукав дітей до створення інтимного контенту

На Буковині судитимуть 48-річного жителя Дністровського району, що займався сексуальною експлуатацію дівчаток.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, чоловік створив в одному з месенджерів кілька акаунтів, знайомився з неповнолітніми дівчатками та вів листування, видаючи себе за однолітка. Надалі спонукав дітей до створення та надсилання йому їх інтимних фото та відео.

Якщо дитина відмовлялася, він тиснув і шантажував.

Правоохоронці задокументували щонайменше п’ять таких епізодів. Потерпілі дівчатка віком 8–10 років із Чернівецької, Київської, Львівської та Хмельницької областей. Ще одна дитина на момент вчинення злочину перебувала за кордоном.

Під час обшуку у нього вилучили мобільні телефони, сім-карти, флеш-накопичувачі та комп’ютерну техніку на яких зберігались фото - та відеофайли, які відносяться до дитячої порнографії.

Чоловікові інкримінують розбещення малолітніх, виготовлення та зберігання дитячої порнографії, а також вербування дітей з метою експлуатації.

Наразі він перебуває під вартою.