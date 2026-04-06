Звірства росіян: двом військовим РФ оголошено підозру за злочини в Бучі, ще три справи – в суді

Справи скерували до суду.

Фото: Офіс генпрокурора

Українські правоохоронці продовжують встановлювати всіх російських військових, причетних до злочинів проти цивільного населення під час окупації Бучі на Київщині. 

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Наразі двом військовослужбовцям РФ повідомлено про підозру, ще щодо трьох – обвинувальні акти вже скеровано до суду. Робота з ідентифікації та притягнення до відповідальності всіх причетних триває.

Слідство встановило, що один із підозрюваних – розвідник-снайпер 234-го десантно-штурмового полку – у березні 2022 року відкрив вогонь по цивільних на вулиці Яблунській. Він здійснив прицільні постріли в голову мирного мешканця, який намагався сховатися у підвалі. Чоловіку вдалося врятуватися.

Інший підозрюваний, також військовий цього ж підрозділу, завдав тілесних ушкоджень цивільному та знущався з нього. За даними прокуратури, раніше його вже було засуджено за аналогічні злочини.

Окрім цього, до суду передано справи щодо трьох військових рф. Їм інкримінують жорстоке поводження та умисні вбивства цивільних осіб.

Серед задокументованих злочинів – катування мешканців із застосуванням електрошокера, розстріли цивільних після допитів, а також навмисні вбивства людей, які не брали участі у бойових діях. За даними слідства, в окремих випадках військові діяли за наказами командирів.

Прокурори підкреслюють, що всі потерпілі були цивільними, не мали зброї та не становили жодної загрози.

Загалом станом на сьогодні вже ідентифіковано 215 російських військових, причетних до злочинів на території Бучанського району. Розслідування здійснює Головне слідче управління Національної поліції України.

В ОГП наголошують: жоден воєнний злочин не залишиться безкарним, а всі винні будуть притягнуті до відповідальності.

