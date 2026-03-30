Служба безпеки та Національна поліція України заблокували ще п'ять схем ухилення від мобілізації і викрили вісьмох організаторів оборудок у різних регіонах України.

Про це повідомляє Служба безпеки України. "За суми від 2,5 до 8,5 тисячі доларів США ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску", – ідеться у повідомленні.

На Київщині викрили директора оборонного підприємства, який торгував фальшивими посвідченнями стратегічного об’єкта ОПК. Придбавши такі підробки, ухилянти сподівалися використовувати їх під час перевірки документів правоохоронцями та співробітниками ТЦК. Для реалізації оборудки посадовець залучив двох своїх знайомих, які займалися пошуком клієнтів та передавали йому гроші.

Також на Київщині затримано ділка, який налагодив канал нелегального виїзду військовозобов’язаних до Євросоюзу. Для безперешкодного перетину блокпостів фігурант "прикривався" посвідченням учасника добровольчого формування територіальної громади. Зловмисника затримали під час спроби вивезення ухилянта з Білої Церкви у напрямку західного кордону України. У Львівській області правоохоронці викрили ще двох фігурантів. Однією з них виявилася представниця комісії із розгляду питань щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

За матеріалами справи, чиновниця разом із сином – колишнім посадовцем ТЦК, за гроші допомагала ухилянтам оформлювати документи на опікунство над родичами, які нібито потребують догляду. У Черкасах затримано місцевого жителя, який за гроші оформлював військовозобов’язаним фіктивні довідки про інвалідність. До схеми він залучив лікаря одного з медзакладів та гарантував вплив на експертну комісію для встановлення відповідної групи інвалідності. Організаторкою іншої схеми була викладачка ліцею, яка через знайомих лікарів оформлювала фейкові діагнози жінкам. Надалі їм встановлювали інвалідність, що дозволяло їхнім родичам уникати мобілізації. Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України); ч. 5 ст. 27, чч. 2, 3 ст. 368 (пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою); чч. 2, 3 ст. 369-2 (зловживання впливом). Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, Львівської та Черкаської обласних прокуратур, а також Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.